रेणु-अनीता को प्रोटेम स्पीकर ने टोका, विभा देवी अटकती रहीं; JDU विधायक की मदद से शपथ पूरी पढ़ी
बिहार विधानसभा में सोमवार को 235 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। जिसमें कई विधायकों को शपथ ग्रहण के दौरान प्रोटेम स्पीकर को टोकना, वहीं जदयू विधायक विभा देवी ने अटकते-अटकते शपथ पूरी की। इस दौरान विधायक मनोरमा देवी से मदद भी ली।
बिहार विधानसभा में सोमवार को 235 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने उन्हें शपथ दिलायी। लेकिन इस दौरान कुछ विधायकों को शपथ के दौरान प्रोटेम स्पीकर को टोकना पड़ा। वहीं जेडीयू विधायक विभा देवी ने अटकते हुए शपथ पूरी की। दरअसल शपथ ग्रहण के दौरान शपथ प्रारूप को गलत ढंग से पढ़ने के कारण प्रोटेम स्पीकर ने बेतिया से भाजपा विधायक रेणु देवी को रोक दिया और उन्हें फिर शपथ दिलायी गयी। इसी तरह बाहुबली अशोक महतो की पत्नी और वारिसलीगंज विधायक अनीता देवी ने प्रारूप से बाहर जाकर अपना शपथ ग्रहण पढ़ना शुरू किया तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। कृष्णनंदन पासवान भी शपथ पढ़ने में गड़बड़ा गए।
इसी तरह कुछ अन्य विधायकों ने भी शपथ पढ़ने में गड़बड़ी की। इन्होंने ईश्वर और सत्यनिष्ठा दोनों की शपथ ली, जिससे प्रोटेम स्पीकर ने रोक दिया और किसी एक के प्रति शपथ लेने को कहा। बाहुबली राजबल्लभ की पत्नी और नवादा से जदयू विधायक विभा देवी शपथ पत्र पढ़ने में अटकती रहीं। उन्होंने बगल में बैठी मनोरमा देवी के सहयोग से अपना शपथ ग्रहण पूरा किया।
सोमवार को सदन के अंदर का पूरा परिदृश्य ही बदला हुआ था। विधानसभा पूरी तरह डिजिटल था। सभी विधायकों के बैठने के स्थान पर टैब लगाए गए थे, जबकि अंदर दीवार पर लाइव टेलीकास्ट करने वाला टेलीविजन था। इस पर सदन की कार्यवाही दिख रही थी। शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम विधायक बैठे-बैठे देख रहे थे। इसी टीवी पर सदस्यों के सवाल भी डिजिटली दिखेंगे। सदन के अंदर 85 फीसदी सीटों पर एनडीए विधायकों की मौजूदगी थी, जबकि विपक्षी बेंच पर तेजस्वी यादव को पहली पंक्ति में पहला स्थान दिया गया था।
18वीं विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार सुबह सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने शपथ ग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इसके पहले विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां का शपथ ग्रहण को लेकर जारी संदेश पढ़ा। इसके तहत उनके द्वारा प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव के शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया गया था।