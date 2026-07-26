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री-नीट धांधली: SKMCH के 2 मेडिकल छात्रों को EOU की नोटिस, कॉल रिकॉर्ड और बैंक खाता पर नजर

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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री-नीट परीक्षा में धांधली और सॉल्वर गैंग से साठगांठ के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की जांच अब एसकेएमसीएच तक पहुंच गई है। शनिवार को दो छात्रों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया गया है।

री-नीट एग्जाम धांधली
री-नीट एग्जाम धांधली

री-नीट धांधलीः डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 21 जून को आयोजित री-नीट परीक्षा में धांधली और सॉल्वर गैंग से साठगांठ के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की जांच अब एसकेएमसीएच तक पहुंच गई है। शनिवार को दो छात्रों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया गया है। 2 मई कोआयोजित नीट एग्जाम को पेपर लीक के सबूत मिलने पर रद्द कर दिया गया था।

संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच के आधार पर ईओयू की टीम मेडिकल पहुंची और छात्रों के बार में जानकारी ली, लेकिन दोनों नहीं मिले। इसके बाद टीम लौट गई। आशंका जताई जा रही है कि इनके तार नीट धांधली में शामिल सॉल्वर गैंग से जुड़े हो सकते हैं। जांच एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड्स और लेनदेन को खंगाल रही हैं।

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पेपर लीक की घटना के बाद 21 जून को आयोजित री-नीट दौरान लखीसराय में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए नौ फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 30 आरोपियों को गिरफ्तारी की, इनमें नौ फर्जी परीक्षार्थी, एक मूल अभ्यर्थी, दो सहयोगी और 18 बायोमेट्रिक कर्मी शामिल थे। इसके बाद ईओयू ने जांच को अपने हाथ में लिया है।

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मामले में गिरफ्तार अर्पित और विवेक समेत अन्य आरोपितों के खातों की जांच कर जानकारी जुटाई जा रही है। बैंक खातों की जांच कर गिरोह के अन्य शातिरों तक पहुंचने में ईओयू जुटी है। जांच एजेंसी को छात्रों को जोड़ने वाले कड़ी की तलाश है। इसमें विभिन्न मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले कई छात्र भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। इनके नाम-पते का सत्यापन कर टीम आगे की कार्रवाई में जुटी है।

सॉल्वर गैंग के 11 की जमानत याचिका दायर

री-नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले सॉल्वर गैंग के फरार रविशंकर उर्फ सम्राट सिंह सहित तीन ने लखीसराय जिला एवं प्रधान न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। लखीसराय में गिरफ्तार मुजफ्फरपुर के विवेक कुमार और अर्पित कुमार सहित 11 ने स्थाई जमानत याचिका दायर की है। मामले में 27 और 29 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पेपर लीक के बाद हुई री-नीट परीक्षा में देश के आठ मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों ने सॉल्वर बनकर फर्जीवाड़ा किया था।

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गैंग में न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज, एएन मगध मेडिकल कॉलेज गया, पावापुरी बीएमआईएमएस, पीएमसीएच पटना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना मध्यप्रदेश, एम्स रायबरेली, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ओडीशा और पटना एनएमसीएच के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। मामले का मास्टरमाइंड पावापुरी बीएमआईएमएस कॉलेज के एमबीबीएस 2022 बैच का छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट सिंह है।

लखीसराय से हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस ने इस मामले में लखीसराय से कई सॉल्वरों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरपुर निवासी एएन मगध मेडिकल कॉलेज के विवेक कुमार और अर्पित कुमार भी शामिल हैं। इनके अलावा अदिति कुमारी, हिमांशु कुमार, रोशन कुमार, पूनम कुमारी, मयंक कश्यप, अमलेश कुमार, जितेंद्र कुमार, चंचला कुमारी और आर्यन कुमार ने भी जमानत के लिए आवेदन दिया है।

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लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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