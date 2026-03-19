दम है तो फैसल रहमान को निकालें, नेता विपक्ष की कुर्सी चली जाएगी; तेजस्वी को बीजेपी का चैलेंज
बीजेपी के नीरज ने कहा है कि तेजस्वी यादव में दम है तो फैसल रहमान को निकाल कर दिखाएं। वह ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक फैसले से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीन जाएगा।
BJP Challenges Tejaswi: राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के विधायक फैसल रहमान ने भी तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया। मां की बीमारी का बहाना बनाकर पार्टी के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को वोट नहीं दिया और उनकी हार हो गई। इनके साथ कांग्रेस के तीन विधायकों ने भी वोटिंग से किनारा कर लिया। कांग्रेस अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को अपने एमएलए फैसल रहमान को पार्टी के निकालने की चुनौती दी है। पार्टी ने नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव को दम है तो फैसल रहमान को निकालकर दिखाएं।
सोमवार(16 मार्च) को राज्यसभा चुनाव में बिहार की पांच सीटों के लिए वोटिंग हुई जिसमें एनडीए के सभी पांच उम्मीदवारों की जीत हुई। महागठबंधन के प्रत्याशी एडी सिंह का दूसरी बार राज्यसभा जाने का सपना पूरा नहीं हुआ। इसमें महागठबंधन के ही चार विधायक ही कारण बने जिनमें राजद के ढाका विधायक फैसल रहमान भी शामिल हैं। पूरे बिहार में सवाल पूछा जा रहा हैं कि पार्टी विरोधि गतिविधि और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश की अवहेलना करने के आरोप में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
बीजेपी ने तेजस्वी यादव को फैसल रहमान पर ऐक्शन लेने की चुनौती दी है। नीरज कुमार ने वीडियो बयान जारी कर रहा है कि तेजस्वी यादव में दम है तो फैसल रहमान को निकाल कर दिखाएं। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक फैसले से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीन जाएगा।
नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के पार्याय जूनियर लालू में नेता बनने का दम नहीं है। वे विवश हैं। पार्टी नहीं संभाल सके तो महागठबंधन का नेतृत्व बिल्कुल नहीं कर सकते। उनमें दम है तो विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दें कि उनके बागी विधायक की सदस्यता को निरस्त किया जाए। ऐसे विवश नेता को बिहार की जनता अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लालू यादव का बेटा होने के कारण इतनी दूर चल गए। अब आगे नहीं चल सकते। उनकी राजनीति अब खत्म हो गई।
दरअसल राजद के पास मात्र 25 विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए यह न्यूनतम संख्या है। अगर फैसल रहमान को बाहर निकालते हैं और फैसल की सदस्यता चली जाती है तो तेजस्वी यादव का लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा हाथ से निकल जाएगा। तेजस्वी यादव अपना परिवार और पार्टी दोनों नहीं संभाल सके। ऐसे नेता महागठबंधन को खाक संभालेंगे। दूसरी ओर एनडीए तेजी से बिहार और देश का विकास कर रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें