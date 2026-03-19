दम है तो फैसल रहमान को निकालें, नेता विपक्ष की कुर्सी चली जाएगी; तेजस्वी को बीजेपी का चैलेंज

बीजेपी के नीरज ने कहा है कि तेजस्वी यादव में दम है तो फैसल रहमान को निकाल कर दिखाएं। वह ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक फैसले से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीन जाएगा।

BJP Challenges Tejaswi: राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के विधायक फैसल रहमान ने भी तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया। मां की बीमारी का बहाना बनाकर पार्टी के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को वोट नहीं दिया और उनकी हार हो गई। इनके साथ कांग्रेस के तीन विधायकों ने भी वोटिंग से किनारा कर लिया। कांग्रेस अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को अपने एमएलए फैसल रहमान को पार्टी के निकालने की चुनौती दी है। पार्टी ने नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव को दम है तो फैसल रहमान को निकालकर दिखाएं।

सोमवार(16 मार्च) को राज्यसभा चुनाव में बिहार की पांच सीटों के लिए वोटिंग हुई जिसमें एनडीए के सभी पांच उम्मीदवारों की जीत हुई। महागठबंधन के प्रत्याशी एडी सिंह का दूसरी बार राज्यसभा जाने का सपना पूरा नहीं हुआ। इसमें महागठबंधन के ही चार विधायक ही कारण बने जिनमें राजद के ढाका विधायक फैसल रहमान भी शामिल हैं। पूरे बिहार में सवाल पूछा जा रहा हैं कि पार्टी विरोधि गतिविधि और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश की अवहेलना करने के आरोप में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

बीजेपी ने तेजस्वी यादव को फैसल रहमान पर ऐक्शन लेने की चुनौती दी है। नीरज कुमार ने वीडियो बयान जारी कर रहा है कि तेजस्वी यादव में दम है तो फैसल रहमान को निकाल कर दिखाएं। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक फैसले से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीन जाएगा।

नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के पार्याय जूनियर लालू में नेता बनने का दम नहीं है। वे विवश हैं। पार्टी नहीं संभाल सके तो महागठबंधन का नेतृत्व बिल्कुल नहीं कर सकते। उनमें दम है तो विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दें कि उनके बागी विधायक की सदस्यता को निरस्त किया जाए। ऐसे विवश नेता को बिहार की जनता अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लालू यादव का बेटा होने के कारण इतनी दूर चल गए। अब आगे नहीं चल सकते। उनकी राजनीति अब खत्म हो गई।