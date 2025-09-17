Religious conversion using magical water in Chapra sparked stir viral video investigation ordered छपरा में 'जादुई पानी' से धर्म परिवर्तन का खेल, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप; जांच के आदेश, Bihar Hindi News - Hindustan
छपरा में कथित जादुई पानी और बरगला कर धर्म परिवर्तन का खेल सामने आया है। एक खास धर्म के अनुयायियों की सभा का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। डीएम और एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, छपराWed, 17 Sep 2025 04:33 PM
बिहार के सारण (छपरा) जिले में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने हलचल मचा दी है। वीडियो में पनिया बाबा उर्फ वैधजी नामक व्यक्ति पर लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने, कथित ‘जादुई पानी’ बेचने और विशेष धर्म के आराध्यों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए छपरा के जिलाधिकारी (डीएम) और वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एसपी (ग्रामीण) और मढ़ौरा के अनुमंडल पदाधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है।

इस वीडियो की फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि एसडीओ स्तर से बाबा को सभा आयोजन की अनुमति दी गई थी। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रकने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी।

पिछले बुधवार को मदारपुर (भेल्दी थाना क्षेत्र) में सभा आयोजित होने की बात सामने आई है। अब तत्काल प्रभाव से ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सारण पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी तरह की अपुष्ट या भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और अफवाहों से दूर रहें। किसी भी प्रकार की संवेदनशील सूचना मिलने पर लोग नजदीकी थाना या फिर जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 9031036406 पर सूचना दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।