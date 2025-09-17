छपरा में 'जादुई पानी' से धर्म परिवर्तन का खेल, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप; जांच के आदेश

छपरा में कथित जादुई पानी और बरगला कर धर्म परिवर्तन का खेल सामने आया है। एक खास धर्म के अनुयायियों की सभा का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। डीएम और एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं।

बिहार के सारण (छपरा) जिले में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने हलचल मचा दी है। वीडियो में पनिया बाबा उर्फ वैधजी नामक व्यक्ति पर लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने, कथित ‘जादुई पानी’ बेचने और विशेष धर्म के आराध्यों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए छपरा के जिलाधिकारी (डीएम) और वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एसपी (ग्रामीण) और मढ़ौरा के अनुमंडल पदाधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है।

इस वीडियो की फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि एसडीओ स्तर से बाबा को सभा आयोजन की अनुमति दी गई थी। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रकने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी।