हिंदू संगठन के वर्करों ने प्रार्थना सभा को बीच में ही रोका, ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने का आरोप; हंगामा

हालांकि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का दावा है कि इलाके में लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और यह आम लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। सूचना मिलते ही सहायक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने एहतियातन करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कटिहारMon, 11 Aug 2025 11:52 AM
बिहार के कटिहार जिले में ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इस प्रार्थना सभा को बीच में ही रोक दिया। कटिहार जिले में कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर मोहल्ले में रविवार को धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एक हिंदू संगठनके कार्यकर्ताओं ने एक प्रार्थना सभा पर धावा बोल दिया। आरोप है कि यह सभा ईसाई धर्म से जुड़ी थी और इसके बहाने इलाके में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था।

आरोप है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अचानक मौके पर पहुंचे और प्रार्थना सभा को बीच में ही रोक दिया। हंगामे के बाद उन्होंने सीधे पुलिस को सूचना दी। मौके पर मौजूद कुछ महिलाएं जो खुद को ईसाई धर्म से जुड़ा बताती हैं, उनका कहना है कि यह महज एक धार्मिक प्रार्थना सभा थी, इसमें किसी तरह के धर्मांतरण की कोशिश नहीं हो रही थी।

फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। वहीं हिंदू संगठन के लोग साफ कह रहे हैं कि अगर ऐसी गतिविधियां दोबारा हुईं तो वह सड़क पर उतरकर कड़ा विरोध कराएंगे।

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक

इस मामले में पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत टीवी सेन्टर मोहल्ला में कुछ लोगो द्वारा आरोप लगाया गया है कि वहां पर धर्मान्तरण की प्रक्रिया कराई जा रही है। इस मामले का जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और इसी जांच के क्रम में कुछ लोगो को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए थाना पर लाया गया है। साथ ही साथ देखा गया है कि जिन लोगों द्वारा धर्मान्तरण का आरोप लगया गया है ।