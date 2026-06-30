पैसों का लालच देकर हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल, बिहार के सुपौल में धर्म परिवर्तन पर हंगामा; 4 अरेस्ट

बिहार के सुपौल जिले में हिंदुओं को बरगला कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का मामल उजागर हुआ है। निरोग रहने और पैसों का लालच देकर यह खेल खेला जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में अब तीन महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

बिहार के सुपौल जिले में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने की बात उजागर होने पर यहा हंगामा मच गया। सुपौल जिले में वीरपुर थाना क्षेत्र के बनेलीपट्टी (गीदड़मारी) वार्ड पांच में कथित रूप से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास का उजागर हुआ तो सनसनी फैल गई। इस संबंध में गीदड़मारी गांव निवासी किशुनदेव राम पिता राम प्रसाद राम ने वीरपुर थाना में लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस भी इस मामले को लेकर ऐक्शन में है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सोमवार की सुबह करीब 10 बजे तीन महिलाएं और एक पुरुष उनके घर पहुंचे तथा खुद को ईसाई मिशनरी से जुड़ा बताते हुए ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने लगे। आरोप है कि धर्म परिवर्तन करने पर परिवार की बीमारियां दूर होने और आर्थिक सहायता मिलने का प्रलोभन दिया गया। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें भविष्य में परेशानी होने की चेतावनी दी गई।

घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने सभी चार लोगों को वहीं रोक लिया और पुलिस को इस बात की सूचना दी। इधर पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपना परिचय नेपाल के सप्तरी जिले के निवासी मंगली विश्वकर्मा, हंसा देवी चौधरी, उर्मिला देवी यादव और रमानंद साह के रूप में दिया। इधर, तीन महिला समेत पकड़े गए सभी चार लोगों ने बताया कि वे लोग पिछले तीन वर्षों से प्रभु यीशु का प्रचार-प्रसार करते हैं। साथ ही बसंतपुर प्रखंड के कटैया, लालपुर और अररिया जिले के डुमरबन्ना व महेशपट्टी सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक भजन-कीर्तन करते हैं।

उनका कहना था कि उन्हें शिकायतकर्ता ने ही प्रभु यीशु की महिमा गाने के लिए बुलाया था, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें रोककर पुलिस बुला ली। वहीं, हिंदू धर्म रक्षा समिति के राष्ट्रीय महासचिव अभय कुमार वार्ड छह के पार्षद प्रतिनिधि और बीरेंद्र राम ने आरोप लगाया कि नेपाल से आने वाले कुछ लोग सीमावर्ती क्षेत्रों के गरीब और अशिक्षित लोगों को नौकरी, आर्थिक सहायता, बीमारी ठीक होने तथा पारिवारिक समस्याओं के समाधान का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।