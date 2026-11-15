छठ बाद लौटने वालों के लिए राहत; छपरा से दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

छठ के बाद दूसरे प्रदेशों में लौटने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे 16 नवंबर से छपरा जंक्शन से मुंबई, दिल्ली, नई दिल्ली, पंजाब समेत कई शहरों के लिए आठ विशेष ट्रेनें चलाएगा। रेलवे ने यात्रियों से समय रहते टिकट आरक्षित कराने की अपील की है।

छपरा, हमारे संवाददाता: लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद अपने कामकाज और रोजगार के सिलसिले में दूसरे प्रदेशों को लौटने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से छपरा जंक्शन से विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों के लिए कई विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों का परिचालन 16 नवंबर से शुरू होगा। इससे मुंबई, दिल्ली, नई दिल्ली, पंजाब और अन्य शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। छपरा जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर राजेश प्रसाद, स्टेशन अधीक्षक राजन कुमार और वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक बालेंद्र पाल के निर्देश पर रेलकर्मियों द्वारा यात्रियों को विशेष ट्रेनों के परिचालन और समय-सारणी की जानकारी दी जा रही है।

यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार समय रहते टिकट आरक्षित करा लें। छपरा से चलने वाली प्रमुख स्पेशल ट्रेनें: 05083 - छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई 05071 - छपरा से दिल्ली 05073 - छपरा से नई दिल्ली 05083 - छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस 05193 - छपरा से पठानकोट, पंजाब 04673 - छपरा से अमृतसर 07651 - छपरा से जालना 05090 - छपरा से लालकुआं चलेगी।

कार्तिक पूर्णिमा और सोनपुर मेले के लिए ट्रेन इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा और सोनपुर मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुजफ्फरपुर के यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। 24 और 25 नवंबर को सोनपुर और मुजफ्फरपुर के बीच मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्व मध्य रेलवे ने 13 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। रेलवे के आदेश के अनुसार, 05202/05201 सोनपुर-मुजफ्फरपुर-सोनपुर कार्तिक पूर्णिमा मेला स्पेशल के चार फेरे होंगे। सोनपुर से यह ट्रेन 24 और 25 नवंबर को चलेगी। वहीं, मुजफ्फरपुर से भी 24 और 25 नवंबर को दो फेरे लगाएगी। इसमें बरौनी-सोनपुर मेमू पैसेंजर के रैक का इस्तेमाल होगा। इससे मेले में जाने और लौटने वाले को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।

अयोध्या-जनकपुर धाम चलेगी ट्रेन वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 23 नवंबर को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से अयोध्या-जनकपुर धाम ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या स्टेशन पर उद्घाटन समारोह तो मधुबनी के जयनगर में ट्रेन से स्वागत की तैयारी चल रही है। लोगों का कहना है कि यह ट्रेन सेवा दोनों देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि, रघुवीर महासेठ, जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार साह, सांसद मनीष कुमार झा, विधायक दीपेंद्र ठाकुर, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र भंडारी ने कहा कि ट्रेन सेवा से भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को नई उड़ान मिलेगी।