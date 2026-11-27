दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह, बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बिहार-दिल्ली अंतरराज्यीय बस सेवा को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से रवाना किया।

दिल्ली-पटना बस को रवाना करतीं सीएम रेखा गुप्ता एवं अन्य

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के 13 जिलों से दिल्ली के लिए नियमित बस सेवा शुरू हो गई है। ये बसें बिहार के 18 मार्गों से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगी। इसके लिए शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह, बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बिहार-दिल्ली अंतरराज्यीय बस सेवा को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से रवाना किया। इसके पहले पूर्व दोनों बिहार के परिवहन सचिव राज कुमार और दिल्ली की परिवहन सचिव निहारिका राय ने बस परिचालन के लिए एमओयू साइन किया। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जानकारी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पोर्टल www.bsrtc.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगी।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) के अनुसार, अंतरराज्यीय मार्गों पर परिचालन के लिए कुल 149 डीलक्स बसें खरीदी गई हैं। इनमें 75 नॉन-एसी एवं 74 एसी बसें हैं। इसके अतिरिक्त पीपीपी मोड में भी 150 बसें चलेंगी। इसके लिए प्रदेश में कुल 18 मार्गों का चयन किया गया है। पटना से सबसे अधिक चार मार्ग, मुजफ्फरपुर और गयाजी से दो-दो मार्ग, जबकि अररिया, बिहारशरीफ, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, नवादा और पूर्णिया से एक-एक मार्ग दिल्ली के लिए चिन्हित किए गए हैं। हर मार्ग पर दिल्ली और बिहार दोनों तरफ से 12-12 परमिट का कोटा निर्धारित है। मार्गों के किराए की जानकारी, बसों की समय-सारणी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जानकारी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पोर्टल www.bsrtc.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगी। यात्री टोल फ्री नंबर 1800-345-7251 पर भी जानकारी ले सकते हैं।

प्रमुख मार्ग और किराया मार्ग किमी नॉन एसी सीटर नॉन एससी स्लीपर एसी सीटर एसी स्लीपर

पटना-दिल्ली 1198 1615 1715 1980 2919

मुजफ्फरपुर-दिल्ली 1071 1470 1570 1804 2717

गयाजी-दिल्ली 1106 1555 1655 1907 2784

दरभंगा-दिल्ली 1137 1592 1692 1853 2866

पूर्णिया-दिल्ली 1367 2018 2118 2470 3383

भागलपुर-दिल्ली 1420 1917 2017 2347 3256

अररिया-दिल्ली 1319 1929 2029 2362 3275

किशनगंज-दिल्ली (1427 किमी) - नॉन एसी सीटर 2011 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 2111 रुपये, एसी सीटर 2463 रुपये, एसी स्लीपर 3375 रुपये

मोतिहारी-दिल्ली (1071 किमी) - नॉन एसी सीटर 1429 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1529 रुपये, एसी सीटर 1755 रुपये, एसी स्लीपर 2694 रुपये

सीतामढ़ी-दिल्ली (1130 किमी) - नॉन एसी सीटर 1579 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1679 रुपये, एसी सीटर 1937 रुपये, एसी स्लीपर 2850 रुपये

शिवहर-दिल्ली (1118 किमी) - नॉन एसी सीटर 1559 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1659 रुपये, एसी सीटर 1913 रुपये, एसी स्लीपर 2821 रुपये

सीवान-दिल्ली (962 किमी) - नॉन एसी सीटर 1276 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1376 रुपये, एसी सीटर 1568 रुपये, एसी स्लीपर 2467 रुपये

सुपौल-दिल्ली (1285 किमी) - नॉन एसी सीटर 1774 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1874 रुपये, एसी सीटर 2175 रुपये, एसी स्लीपर 3114 रुपये