काम की बात: बिहार के 13 जिलों से दिल्ली की नियमित बस सेवा शुरू; रूट, किराया का डिटेल जारी, बुकिंग यहां होगी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह, बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बिहार-दिल्ली अंतरराज्यीय बस सेवा को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से रवाना किया।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के 13 जिलों से दिल्ली के लिए नियमित बस सेवा शुरू हो गई है। ये बसें बिहार के 18 मार्गों से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगी। इसके लिए शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह, बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बिहार-दिल्ली अंतरराज्यीय बस सेवा को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से रवाना किया। इसके पहले पूर्व दोनों बिहार के परिवहन सचिव राज कुमार और दिल्ली की परिवहन सचिव निहारिका राय ने बस परिचालन के लिए एमओयू साइन किया। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जानकारी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पोर्टल www.bsrtc.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगी।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) के अनुसार, अंतरराज्यीय मार्गों पर परिचालन के लिए कुल 149 डीलक्स बसें खरीदी गई हैं। इनमें 75 नॉन-एसी एवं 74 एसी बसें हैं। इसके अतिरिक्त पीपीपी मोड में भी 150 बसें चलेंगी। इसके लिए प्रदेश में कुल 18 मार्गों का चयन किया गया है। पटना से सबसे अधिक चार मार्ग, मुजफ्फरपुर और गयाजी से दो-दो मार्ग, जबकि अररिया, बिहारशरीफ, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, नवादा और पूर्णिया से एक-एक मार्ग दिल्ली के लिए चिन्हित किए गए हैं। हर मार्ग पर दिल्ली और बिहार दोनों तरफ से 12-12 परमिट का कोटा निर्धारित है। मार्गों के किराए की जानकारी, बसों की समय-सारणी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जानकारी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पोर्टल www.bsrtc.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगी। यात्री टोल फ्री नंबर 1800-345-7251 पर भी जानकारी ले सकते हैं।
प्रमुख मार्ग और किराया
मार्ग किमी नॉन एसी सीटर नॉन एससी स्लीपर एसी सीटर एसी स्लीपर
पटना-दिल्ली 1198 1615 1715 1980 2919
मुजफ्फरपुर-दिल्ली 1071 1470 1570 1804 2717
गयाजी-दिल्ली 1106 1555 1655 1907 2784
दरभंगा-दिल्ली 1137 1592 1692 1853 2866
पूर्णिया-दिल्ली 1367 2018 2118 2470 3383
भागलपुर-दिल्ली 1420 1917 2017 2347 3256
अररिया-दिल्ली 1319 1929 2029 2362 3275
किशनगंज-दिल्ली (1427 किमी) - नॉन एसी सीटर 2011 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 2111 रुपये, एसी सीटर 2463 रुपये, एसी स्लीपर 3375 रुपये
मोतिहारी-दिल्ली (1071 किमी) - नॉन एसी सीटर 1429 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1529 रुपये, एसी सीटर 1755 रुपये, एसी स्लीपर 2694 रुपये
सीतामढ़ी-दिल्ली (1130 किमी) - नॉन एसी सीटर 1579 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1679 रुपये, एसी सीटर 1937 रुपये, एसी स्लीपर 2850 रुपये
शिवहर-दिल्ली (1118 किमी) - नॉन एसी सीटर 1559 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1659 रुपये, एसी सीटर 1913 रुपये, एसी स्लीपर 2821 रुपये
सीवान-दिल्ली (962 किमी) - नॉन एसी सीटर 1276 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1376 रुपये, एसी सीटर 1568 रुपये, एसी स्लीपर 2467 रुपये
सुपौल-दिल्ली (1285 किमी) - नॉन एसी सीटर 1774 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1874 रुपये, एसी सीटर 2175 रुपये, एसी स्लीपर 3114 रुपये
लौकहा-दिल्ली (1322 किमी) - नॉन एसी सीटर 1844 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1944 रुपये, एसी सीटर 2257 रुपये, एसी स्लीपर 3176 रुपये
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें