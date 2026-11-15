अररिया में रजिस्ट्री ऑफिस के मुंशी की गोली मारकर हत्या, 4 पुतलों वाले वीडियो से क्या कनेक्शन?

अररिया में शनिवार सुबह रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे 48 वर्षीय डीड राइटर अमित भगत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश ने पहले उनकी कार में पिकअप से टक्कर मारी, फिर गोली चला दी। पुलिस को अवैध संबंध का मामला होने का शक है। घटना से जुड़ा एक संदिग्ध वीडियो भी वायरल है।

कुर्साकांटा (अररिया) निज प्रतिनिधि: अररिया के कुआड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह घर से अररिया रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे मुंशी (डीड राइटर) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक दस्तावेज नवीस 48 वर्षीय अमित भगत पहुंसी वार्ड दो के रहने वाले थे। बदमाश पिकअप वैन में आया था। हत्या के बाद वैन छोड़कर फरार हो गया। परिजनों के अनुसार, शनिवार की सुबह अमित भगत कार से अररिया रजिस्ट्री ऑफिस के लिए निकले थे। पहुंसी चौक पहुंचते ही सामने से एक पिकअप ने कार को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में कार का अगला भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ठोकर से कार अनियंत्रित होकर एक ग्रामीण के टिन के घर की छतरी से टकरा गयी। जैसे ही अमित कार से बाहर निकले, पिकअप में बैठे बदमाश ने गोली चला दी।

एसपी जितेन्द्र कुमार ने कहा कि अवैध संबंध की बात सामने आ रही है। बदमाश की पहचान कर ली गई है। जल्द मामले का खुलासा होगा। इस घटना के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक प्रतीकात्मक चार पुतला दिखाया गया है। पुतला में कफ़न बंधा हुआ है। सभी पुतला में कागज पर नाम भी लिखा है। इसमें एक नाम अमित भगत का भी है, जिनकी हत्या हो चुकी है। आखिर तीन और कौन बदमाश के टारगेट पर है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। यह अफवाह भी हो सकता है। वीडियो में पुतला के आगे बीच में मिट्टी का घड़ा और जलता हुआ दीया रखा गया है।

बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी दस्तावेज नवीस (मुंशी)अमित भगत को बदमाश ने गोली सीधे गर्दन में मारी। अमित बेसुध होकर नीचे गिर गये। परिजन और ग्रामीण उन्हें कुर्साकांटा पीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। इधर, घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सुशील कुमार, इंस्पेक्टर प्रेमचंद कुमार आदि मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से दो खोखा बरामद किया है। कुआड़ी थानेदार विकास कुमार ने बताया कि गोली मारकर डीड राइटर की हत्या हुई है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया गया है।

अमित भगत हत्या मामले में दो हिरासत में, पूछताछ जारी इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। यह जानकारी एसपी जितेन्द्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पिकअप ड्राइवर और हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाने वाले लक्ष्मण सिंह नाम एक व्यक्ति को हिराहसत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी ने बताया कि एसआईटी का गठन का पूरे मामले की संजीदगी से जांच की जा रही है। परिवार से प्राप्त आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच में हत्या का कारण एक महिला से अवैध की बात सामने आई है।

कार से उतरते ही बदमाशों ने गोली मारी ग्रामीणों ने बताया कि अमित अपनी मां और दो बच्चों के साथ फारबिसगंज में रहते थे। दोनों बच्चे वहीं पढ़ते हैं। जबकि अमित अररिया रजिस्ट्री ऑफिस में डीडी राइटर का काम करता था। अमित का अपने घर पहुंसी आना जाना लगा रहता था। शुक्रवार की शाम अमित घर आया था। शनिवार की सुबह अमित कार से अररिया जा रहा था। गांव में ही स्कूल चौक के निकट पहले अपराधी पिकअप से कार को ठोकर मारकर हत्या करना चाहता था। लेकिन कार के स्टीयरिंग में लगे एअर बैग फटने से वह बाल बाल बच गए। लेकिन जैसी ही कार से नीचे उतरा बदमाशों ने अमित के गर्दन में गोली मार दी और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गयी।