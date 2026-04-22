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वर्दी में रीलबाजी करने वाले 48 पुलिसकर्मी पर गिरेगी गाज, लिस्ट तैयार; महिला थानेदार सस्पेंड

Apr 22, 2026 09:58 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना/पूर्णिया
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वर्दी पहने, हथियार लेकर या ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऐसे 48 पुलिस वालों की लिस्ट तैयार कर ली है। पूर्णिया की महिला थानेदार को निलंबित भी कर दिया गया है।

वर्दी में रीलबाजी करने वाले 48 पुलिसकर्मी पर गिरेगी गाज, लिस्ट तैयार; महिला थानेदार सस्पेंड

बिहार में ड्यूटी और वर्दी में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले पुलिस कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऐसे 48 पुलिसकर्मियों को चिह्नित करते हुए उनकी लिस्ट तैयार कर ली है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस क्रम में बुधवार को पूर्णिया की महिला थानाध्यक्ष शबाना आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है। अन्य जिलों के एसपी को भी सूची में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाहत में कई पुलिस कर्मी थाना परिसर के अंदर या फिर वर्दी पहने हुए वीडियो अपलोड करते हैं। इससे पुलिस की साख खराब होती है। पुलिस मुख्यालय ने वर्दी और हथियार के साथ रील्स बनाने को अनुशासनहीनता बताया। रीलबाज पुलिसकर्मियों की निगरानी और उन पर सख्त कार्रवाई को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के एआईजी (कार्मिक) ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यालय के सोशल मीडिया सेल ने मॉनिटरिंग के दौरान इन पुलिसकर्मियों की पहचान की। इनके द्वारा लगातार वर्दी में, हथियार के साथ या थाना परिसर में रील बना कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया जा रहा था। मीडिया सेल ने ऐसे करीब 4 दर्जन पुलिस अफसर और कर्मियों की सूची तैयार की, जिन पर कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा गया है।

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सभी पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरह का आचरण नहीं रखेंगे अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय ने पिछले साल 16 दिसंबर को पुलिसकर्मियों के आचरण को लेकर एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की थी, जिसमें उनको रीलबाजी से बचने की सख्त सलाह दी गई थी। खास कर वर्दी में इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी।

सूची में सबसे अधिक पटना के 16 पुलिसकर्मी शामिल

मुख्यालय के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की सूची में सबसे अधिक 16 पुलिसकर्मी पटना जिले से हैं। इनके अलावा मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा, नालंदा, गया, सीतामढ़ी, सहरसा, जमुई, मुंगेर सहित कई जिलों के दो से चार पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ मुख्यालय के निर्देशानुसार एसपी कार्रवाई करेंगे।

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रील बनाने की शौकीन महिला थानाध्यक्ष निलंबित

रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का शौक पूर्णिया की महिला थानाध्यक्ष शबाना आजमी को महंगा पड़ा। वर्दी में रील बनाने के आरोप में पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही जिले तमाम पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर वर्दी वाले रील बनाकर डालने से परहेज की सख्त हिदायत दी गई है।

एसआई शबाना आजमी सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करने के मामले में पहले भी विवादित रही हैं। फणीश्वरनाथ रेणु टीओपी प्रभारी रहते शबाना ने अपने प्रभार की कुर्सी पर अपने रिश्तेदार को बैठाकर फोटो खिंचवाई और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इससे वह चर्चा में आई थीं। उस वक्त एसपी ने उन्हें इन सबसे परहेज करने की हिदायत दी थी।

(पटना से हिन्दुस्तान ब्यूरो और पूर्णिया से संवाददाता की रिपोर्ट के आधार पर)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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