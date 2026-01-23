Hindustan Hindi News
रील्स का जानलेवा शौक; अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ वीडियो बनाते 2 बच्चे कट गए,ऐसे हुआ हादसा

रील्स का जानलेवा शौक; अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ वीडियो बनाते 2 बच्चे कट गए,ऐसे हुआ हादसा

संक्षेप:

अमृत भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज की तरफ जा रही थी। इसी दौरान दो अज्ञात बच्चे मोबाइल से गुलाब नगर रेलवे ढाला एवं साठी स्टेशन के बीच पिलर संख्या 234/31 के पास रील बना रहे थे। दूसरी पटरी पर भी ट्रेन आ गई। घबराहट में वे अमृत भारत की चपेट में आ गए।

Jan 23, 2026 02:21 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के बेतिया में रील्स के शौक ने दो बच्चों की जान ले ली। चलती ट्रेन के साथ रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाते दो बच्चे वंदे भारत ट्रेन से कट गए। दोनों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। घटना शुक्रवार की सुबह 8:40 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले गांव वाले दोनों का शव लेकर चले गए। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह अमृत भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज की तरफ जा रही थी। इसी दौरान दो अज्ञात बच्चे मोबाइल से गुलाब नगर रेलवे ढाला एवं साठी स्टेशन के बीच पिलर संख्या 234/31 के पास रील बना रहे थे। इसी दौरान फौजी ट्रेन नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर की तरफ जाने वाली आ गई। दो ट्रैक पर विपरीत दिशा से ट्रेन आता देख दोनों बच्चे घबरा गए और अमृत भारत ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनो का शव क्षत विक्षत अवस्था में पहुंच गया।

घटना की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष और बच्चों का जन सैलाब शव को देखने लिए उमड़ पड़ा। इसी बीच भीड़ का फायदा उठाकर परिजन शव लेकर भाग गए। इस संदर्भ में साठी स्टेशन अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मेमो के माध्यम से जीआरपी बेतिया को दे दी गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं है। वहीं रील बनाने के चक्कर में आखिरकार दो बच्चों ने अपनी जान गंवा ही दी। दोनों बच्चों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।

रील्स के चक्कर में जान गंवाने की यह पहली घटना नहीं है। पहले भी बिहार के कई जिलों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार रील्स प्रेमी ट्रेन से कट गए तो कभी गहरे पानी में डूब गए। चलती गाड़ी पर स्टंट करते कई युवा मौत के मुंह में समा चुके हैं।

