Bihar Weather: मुजफ्फरपुर, वैशाली में रेड अलर्ट, पटना समेत 15 जिलों में आज भारी बारिश

Bihar Mausam Aaj: मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 4 जिलों में शनिवार को आंधी-बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में आज बारिश के आसार हैं। पूरे बिहार में आकाशीय बिजली गिरने और आंधी चलने का खतरा रहेगा।

Bihar Weather Today: बिहार में शनिवार को मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने सुबह मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण (छपरा) और भोजपुर जिले में आंधी, वज्रपात और भारी बारिश का तात्कालिक रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही शनिवार को पटना समेत अन्य कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। दरभंगा, मधुबनी जिले में भी एक दो स्थानों पर मूसलाधार बरसात होने की संभावना है।

वहीं, मौसम विभाग ने सुपौल, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिले के एक-दो स्थानों पर बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज और गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को भी राज्यभर में तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं।

इससे पहले शुक्रवार को भी पटना सहित 14 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस कारण राज्य के अधिकतर शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई। लेकिन, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी हुई।

बता दें कि बिहार में बीते दो-तीन दिनों से मॉनसूनी गतिविधि फिर से सक्रिय हो गई। बंगाल की खाड़ी में उठे डीप डिप्रेशन के असर से बिहार में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अभी 2-3 दिन मौसम खराब ही रहेगा। 7 अक्टूबर के बाद बारिश संबंधी गतिविधियों में कमी आएगी।