Recruitment of physical and music teachers in Bihar schools soon, Education Minister told plan
बिहार के स्कूलों में शारीरिक और संगीत शिक्षकों की भर्ती जल्द, शिक्षा मंत्री ने बताया पूरा प्लान

बिहार के स्कूलों में शारीरिक और संगीत शिक्षकों की भर्ती जल्द, शिक्षा मंत्री ने बताया पूरा प्लान

संक्षेप:

बिहार के स्कूलों में विषय वार बहाली के बाद शारीरिक और संगीत शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। हरेक स्कूल में 500 विद्यार्थियों पर एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

Feb 06, 2026 08:27 pm IST
बिहार के स्कूलों में शारीरिक और संगीत (म्यूजिक) शिक्षकों की बहाली टीआरई-4 के बाद होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधानपरिषद की पहली पाली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी पठन-पाठन के विषयों के शिक्षकों की बहाली चल रही है। इसके बाद इन विषयों के शिक्षकों की बहाली होगी।

राजद एमएलसी अजय कुमार सिंह के सवाल पर कहा कि गणित, भौतिकी सहित कई अन्य विषयों में अब भी शिक्षकों की कमी है। योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सरकार की प्राथमिकता पहले पठन-पाठन वाले विषयों के शिक्षकों की कमी पूरी करने की है। विषयवार शिक्षकों पर ध्यान दिया जा रहा है। जब इन विषयों के शिक्षकों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तब शारीरिक और संगीत शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। हरेक स्कूल में 500 विद्यार्थियों पर एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

राजद एमएलसी अजय कुमार सिंह ने शारीरिक शिक्षक को भी महत्वपूर्ण मानते हुए इनकी बहाली जल्द करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 12 तक के स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षक अनिवार्य किए गए हैं।

पुराने विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा वित्तीय लाभ

विधानपरिषद में भाजपा एमएलसी जीवन कुमार ने दस वर्ष से ज्यादा अनुभव वाले विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आठ वर्ष पुराने शिक्षकों की प्रोन्नति का प्रावधान है। हालांकि रिक्ति उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नति दी जानी है। इसलिए कालबद्ध प्रोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं है। विभाग की मंशा है कि ऐसे शिक्षकों को वित्तीय लाभ देय होगा, वह दिया जाएगा।

ऑनलाइन नामांकन की गड़बड़ी दूर हो

विधानपरिषद में भाजपा सदस्य प्रो. नवल किशोर यादव ने इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजों में ऑनलाइन नामांकन में गड़बड़ी का मामला उठाया। कहा कि छात्र-छात्राओं का नामांकन दूर के स्कूल-कॉलेज में होने पर उन्हें परेशानी होती है। जदयू एमएलसी संजीव सिंह ने निजी एजेंसी को नामांकन पोर्टल संचालन का ठेका देने पर भी सवाल उठाया। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी इसे गंभीर मुद्दा बताया। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी को समस्या होने पर उसपर विचार किया जाता है। समर्थ पोर्टल पर नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। पूर्णिया ने इस वर्ष शुरुआत की है। जल्द ही अन्य विश्वविद्यालयों में यह लागू होगा।

जिन प्रखंडों में कॉलेज नहीं, वहां भी खोले जाएंगे

शिक्षा मंत्री ने विधानपरिषद में कहा कि राज्य के उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां अभी कोई कॉलेज नहीं है। ऐसे 213 प्रखंड चिह्नित किए गए हैं। बावजूद कोई प्रखंड इस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं तो उन्हें अगले चरण में शामिल कर लिया जाएगा। अभी जल्दीबाजी में सर्वे कराया गया है, इसलिए हो सकता है कोई छूट गया हो। राजद एमएलसी सौरभ कुमार ने पश्चिम चंपारण के चनपटिया और उर्मिला ठाकुर ने बेगूसराय के गढ़पुरा में डिग्री कॉलेज नहीं होने का मुद्दा उठाया था।

स्कूल-कॉलेजों की भूमि का रिकॉर्ड तैयार होगा

राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पास कितनी जमीन है, इसका ब्योरा तैयार होगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके लिए विभाग की ओर से हर जिले में अधिकारी की तैनाती की जा रही है। राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी को बहाल किया जा रहा है। जल्द सभी स्कूल-कॉलेजों का रिकॉर्ड विभाग के पास रहेगा। तब चहारदीवारी में कोई बाधा नहीं होगी। कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा ने चहारदीवारी नहीं होने से असमाजिक तत्वों के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था।

