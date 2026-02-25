बिहार में अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर बहाली; अप्लाई, एग्जाम, आरक्षण की पूरी डिटेल जानें

बहाली के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी) होना अनिवार्य है तथा अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण आवश्यक होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के वस्तुनिष्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी।

बिहार में अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर जल्द बहाली होगी। बीपीएससी ने बुधवार को गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय के अधीन अभियोजन पदाधिकारी की नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। अभ्यर्थी 27 फरवरी से बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के वस्तुनिष्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा तीन चरणों में होगी।

जारी विज्ञापन के अनुसार वर्गवार आरक्षण लागू किया गया है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 129 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 29 पद, अनुसूचित जाति के 42 पद, अनुसूचित जनजाति के 7 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 64 पद, पिछड़ा वर्ग के 25 पद तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के 4 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्षैतिज आरक्षण के तहत सभी वर्गों में मिलाकर महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत 99 पद सुरक्षित रखे गए हैं।

स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 6 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। दृष्टि बाधित (VI), श्रवण बाधित (डीडी), अस्थि विकलांग (ओएच) तथा बहु-विकलांग (एमडी) श्रेणियों के लिए प्रत्येक में 3-3 पद निर्धारित हैं।