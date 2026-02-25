Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार में अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर बहाली; अप्लाई, एग्जाम, आरक्षण की पूरी डिटेल जानें

Feb 25, 2026 07:47 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बहाली के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी) होना अनिवार्य है तथा अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण आवश्यक होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के वस्तुनिष्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी।

बिहार में अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर बहाली; अप्लाई, एग्जाम, आरक्षण की पूरी डिटेल जानें

बिहार में अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर जल्द बहाली होगी। बीपीएससी ने बुधवार को गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय के अधीन अभियोजन पदाधिकारी की नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। अभ्यर्थी 27 फरवरी से बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के वस्तुनिष्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा तीन चरणों में होगी।

जारी विज्ञापन के अनुसार वर्गवार आरक्षण लागू किया गया है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 129 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 29 पद, अनुसूचित जाति के 42 पद, अनुसूचित जनजाति के 7 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 64 पद, पिछड़ा वर्ग के 25 पद तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के 4 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्षैतिज आरक्षण के तहत सभी वर्गों में मिलाकर महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत 99 पद सुरक्षित रखे गए हैं।

ये भी पढ़ें:मोदी जी आपकी तरह टांय-टांट नहीं करते, राहुल गांधी को ललन सिंह ने बताया इमैच्योर

स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 6 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। दृष्टि बाधित (VI), श्रवण बाधित (डीडी), अस्थि विकलांग (ओएच) तथा बहु-विकलांग (एमडी) श्रेणियों के लिए प्रत्येक में 3-3 पद निर्धारित हैं।

ये भी पढ़ें:मिशन सीमांचल पर पूर्णिया पहुंचे शाह; बांग्लादेश, नेपाल सीमा पर 3 दिन मंथन चलेगा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी) होना अनिवार्य है तथा अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण आवश्यक होगा। आयु सीमा 1 अगस्त 2026 के आधार पर निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 21 व अधिकतम 37 वर्ष तय है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, जबकि महिलाओं (अनारक्षित सहित) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है। सरकारी सेवकों को नियमानुसार अधिकतम 5 वर्ष की आयु छूट दी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्ष की आयु छूट का प्रावधान है।

ये भी पढ़ें:हरिवंश या रामनाथ में एक ही लौटेगा संसद! राज्यसभा में JDU से नीतीश का दूसरा कौन?
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।