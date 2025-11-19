Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRecruitment accelerates ahead of Nitish Kumar oath Education Department seeks TRE 4 vacancies within 7 days
नीतीश के शपथ से पहले ही बहाली में तेजी, शिक्षा विभाग ने TRE 4 के लिए 7 दिन में रिक्त पद मांगे

नीतीश के शपथ से पहले ही बहाली में तेजी, शिक्षा विभाग ने TRE 4 के लिए 7 दिन में रिक्त पद मांगे

संक्षेप: नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही राज्य में बहाली तेज हो गई हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से 7 दिनों के भीतर शिक्षकों की रिक्तियां मांगी हैं। टीआरई-4 के लिए शिक्षकों के रिक्त पद आरक्षण रोस्टर के साथ भेजने के लिए कहा है।

Wed, 19 Nov 2025 07:49 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी से पहले ही राज्य में बहाली की प्रक्रिया तेज हो गई है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद शपथ लेंगे लेकिन उससे पहले ही शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से 7 दिनों के भीतर शिक्षकों की रिक्तियां मांगी हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेन्दर ने अध्यापक भर्ती परीक्षा (टीआरई 4) के लिए शिक्षकों के रिक्त पद आरक्षण रोस्टर के साथ भेजने के लिए कहा है। विभागीय मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपको बता दें पहले भेजी गई रिक्तियों को विभाग ने वापस कर दिया था, क्योंकि उन्हें पुराने रोस्टर के आधार पर तैयार किया गया था। अब सभी जिलों को 7 दिनों के भीतर नया रोस्टर जमा करना अनिवार्य है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि समय सीमा का पालन न करने वाले जिलों पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:BPSC 71st Prelims Result 2025: बीपीएससी 71वीं पीटी रिजल्ट का PDF, देखें कट ऑफ
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

नीतीश सरकार ने वादा किया है कि आने वाले 5 सालों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। इससे पहले बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने अपना समर्थन पत्र भी सौंपा है।

20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। नीतीश के साथ कई विधायक मंत्री पद की भी शपथ लेंगे।

ये भी पढ़ें:नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण देखना है तो नोट करें आम जनता के लिए एंट्री का गेट नंबर