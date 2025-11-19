नीतीश के शपथ से पहले ही बहाली में तेजी, शिक्षा विभाग ने TRE 4 के लिए 7 दिन में रिक्त पद मांगे

संक्षेप: नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही राज्य में बहाली तेज हो गई हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से 7 दिनों के भीतर शिक्षकों की रिक्तियां मांगी हैं। टीआरई-4 के लिए शिक्षकों के रिक्त पद आरक्षण रोस्टर के साथ भेजने के लिए कहा है।

बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी से पहले ही राज्य में बहाली की प्रक्रिया तेज हो गई है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद शपथ लेंगे लेकिन उससे पहले ही शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से 7 दिनों के भीतर शिक्षकों की रिक्तियां मांगी हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेन्दर ने अध्यापक भर्ती परीक्षा (टीआरई 4) के लिए शिक्षकों के रिक्त पद आरक्षण रोस्टर के साथ भेजने के लिए कहा है। विभागीय मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया।

आपको बता दें पहले भेजी गई रिक्तियों को विभाग ने वापस कर दिया था, क्योंकि उन्हें पुराने रोस्टर के आधार पर तैयार किया गया था। अब सभी जिलों को 7 दिनों के भीतर नया रोस्टर जमा करना अनिवार्य है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि समय सीमा का पालन न करने वाले जिलों पर कार्रवाई की जाएगी।

नीतीश सरकार ने वादा किया है कि आने वाले 5 सालों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। इससे पहले बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने अपना समर्थन पत्र भी सौंपा है।