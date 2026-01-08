Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRecovery business in name of sending abroad police caught fake agent with 349 passport
विदेश भेजने के नाम पर वसूली का धंधा, 349 पासपोर्ट के साथ बिहार में फर्जी एजेंट गिरफ्तार

विदेश भेजने के नाम पर वसूली का धंधा, 349 पासपोर्ट के साथ बिहार में फर्जी एजेंट गिरफ्तार

संक्षेप:

फर्जी एजेंट मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से लोगों को विदेश भेजने का काम करता था। पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वह ट्रैवल एजेंसी के संपर्क में कैसे आया, लोगों को एजेंसी से जोड़ने में उसकी क्या भूमिका थी।

Jan 08, 2026 01:41 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, नगर प्रतिनिधि, गोपालगंज
share Share
Follow Us on

गोपालगंज जिले के हथुआ थाना पुलिस ने मठिया गांव में मंगलवार की रात छापेमारी कर एक फर्जी एजेंट को 349 लोगों के पासपोर्ट समेत अन्य कागजात के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार फर्जी एजेंट मठिया गांव का मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू है। उसके पास से दो लैपटॉप, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक सीवी बरामद भी बरामद किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बुधवार को पूछताछ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके खिलाफ हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हथुआ थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मठिया गांव का मृत्युंजय कुमार उर्फ गुड्डू अवैध तरीके से कई लोगों के पासपोर्ट एकत्र कर रखता है और विदेश भेजने के नाम पर उनसे अवैध वसूली करता है। बिना किसी वैध लाइसेंस के लोगों के सीवी भी तैयार करता है।

ये भी पढ़ें:पटना समेत बिहार के कई सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप

सूचना के आधार पर हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता और थानाध्यक्ष शोएब आलम के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी कर हर कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उक्त सामान और कागजात बरामद किए गए। इसके बाद उसे अवैध वीजा, पासपोर्ट और विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से भेजता था विदेश

फर्जी एजेंट मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से लोगों को विदेश भेजने का काम करता था। पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वह ट्रैवल एजेंसी के संपर्क में कैसे आया, लोगों को एजेंसी से जोड़ने में उसकी क्या भूमिका थी और इसके बदले उसे कितनी रकम मिलती थी। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है।

जिनके पासपोर्ट मिले उनसे भी होगी पूछताछ

पुलिस की टीम ने जिन-जिन लोगों के पासपोर्ट बरामद किए हैं, उनसे पूछताछ करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस द्वारा एक सूची तैयार की जा रही है। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि जिन लोगों के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं, उनसे यह जानकारी ली जाएगी कि आरोपी ने उनसे कितनी रकम ली और किस देश में भेजने का झांसा दिया था।

हथुआ थाने के मठिया गांव से गिरफ्तार विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंट मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू से पूछताछ से पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। पता चला है कि आरोपी लोगों को विदेश में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेता था। पुलिस के अनुसार आरोपी खाड़ी देशों में बेहतर वेतन पर नौकरी दिलाने का लालच देकर लोगों से न सिर्फ पासपोर्ट लेता था, बल्कि इसके बाद उनसे मोटी रकम की भी मांग करता था। अच्छी कमाई की उम्मीद में कई लोग उसके झांसे में आकर अपना पासपोर्ट उसे सौंप देते थे। चर्चा है कि पासपोर्ट लेने के बाद आरोपी विदेश भेजने के नाम पर रुपए वसूलता था और मेडिकल जांच के नाम पर भी उगाही करता था।

ये भी पढ़ें:बिहार में छेड़छाड़ से आहत 10वीं की छात्रा ने दी जान, परिवार में मचा कोहराम
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Gopalganj Gopalganj News Passport अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।