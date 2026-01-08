विदेश भेजने के नाम पर वसूली का धंधा, 349 पासपोर्ट के साथ बिहार में फर्जी एजेंट गिरफ्तार

संक्षेप: फर्जी एजेंट मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से लोगों को विदेश भेजने का काम करता था। पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वह ट्रैवल एजेंसी के संपर्क में कैसे आया, लोगों को एजेंसी से जोड़ने में उसकी क्या भूमिका थी।

गोपालगंज जिले के हथुआ थाना पुलिस ने मठिया गांव में मंगलवार की रात छापेमारी कर एक फर्जी एजेंट को 349 लोगों के पासपोर्ट समेत अन्य कागजात के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार फर्जी एजेंट मठिया गांव का मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू है। उसके पास से दो लैपटॉप, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक सीवी बरामद भी बरामद किया गया है।

बुधवार को पूछताछ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके खिलाफ हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हथुआ थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मठिया गांव का मृत्युंजय कुमार उर्फ गुड्डू अवैध तरीके से कई लोगों के पासपोर्ट एकत्र कर रखता है और विदेश भेजने के नाम पर उनसे अवैध वसूली करता है। बिना किसी वैध लाइसेंस के लोगों के सीवी भी तैयार करता है।

सूचना के आधार पर हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता और थानाध्यक्ष शोएब आलम के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी कर हर कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उक्त सामान और कागजात बरामद किए गए। इसके बाद उसे अवैध वीजा, पासपोर्ट और विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से भेजता था विदेश फर्जी एजेंट मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से लोगों को विदेश भेजने का काम करता था। पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वह ट्रैवल एजेंसी के संपर्क में कैसे आया, लोगों को एजेंसी से जोड़ने में उसकी क्या भूमिका थी और इसके बदले उसे कितनी रकम मिलती थी। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है।

जिनके पासपोर्ट मिले उनसे भी होगी पूछताछ पुलिस की टीम ने जिन-जिन लोगों के पासपोर्ट बरामद किए हैं, उनसे पूछताछ करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस द्वारा एक सूची तैयार की जा रही है। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि जिन लोगों के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं, उनसे यह जानकारी ली जाएगी कि आरोपी ने उनसे कितनी रकम ली और किस देश में भेजने का झांसा दिया था।