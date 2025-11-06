बीते 5 चुनावों का टूटा रिकॉर्ड; झारखंड बंटवारे के ढाई दशक बाद बिहार में मतदान का कीर्तिमान

संक्षेप: बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के ऐतिहासिक मतदान हुआ। जिनका अभी तक कभी नहीं हुआ। झारखंड बंटबारे के बाद के 5 चुनावों का रिकॉर्ड टूट गया। कुल मतदान 64.66% हुआ। जो अबतक का सर्वाधिक है।

वर्ष 2000 में झारखंड बंटवारे के बाद बिहार ने विधानसभा चुनाव में पहली बार 60 फीसदी से अधिक मतदान का नया रिकॉर्ड बनाया है। यह करीब 65 फीसदी पहुंच गया। मतदान का यह आंकड़ा वर्ष 2020 में हुए पिछले चुनाव से करीब 8 फीसदी अधिक है। राज्य बंटवारे के बाद 25 वर्षों में पांच विधानसभा चुनाव हुए, मगर कभी भी मतदान का आंकड़ा 57 फीसदी से अधिक नहीं गया। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक सबसे अधिक मतदान 56.93 फीसदी 2020 में हुआ था। वहीं सबसे कम 45.85 फीसदी मतदान अक्तूबर 2005 में हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2010 से बढ़ रहा महिलाओं के मतदान का आंकड़ा इससे पहले बिहार में 60 फीसदी से अधिक (62.57 फीसदी) वोटिंग 2000 में हुई थी, जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। उसके बाद 2005 में बिहार विधानसभा के दो चुनाव (फरवरी और अक्तूबर में) हुए, जिसमें 50 फीसदी से भी कम वोट पड़े। इन चुनावों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों का मतदान प्रतिशत अधिक था। लेकिन, 2010 के चुनाव में पहली बार महिलाओं के मतदान का आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले बढ़ गया। इससे मतदान प्रतिशत में भी खासी बढ़ोतरी हुई।

इस साल पुरुषों के मुकाबले तीन फीसदी अधिक महिलाओं ने मतदान किया, जबकि कुल मतदान लगभग 53 फीसदी हुआ। इसके बाद हुए दो विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं के मतदान का आंकड़ा पुरुषों से अधिक रहा। 2015 में 53.32 फीसदी पुरुषों के मुकाबले 60.48 फीसदी, जबकि 2020 में 54.49 फीसदी पुरुषों के मुकाबले 59.69 फीसदी महिलाओं ने मतदान किया। महिलाओं का मतदान बढ़ने से कुल मतदान प्रतिशत 52 से 57 फीसदी तक पहुंचा।

वोट प्रतिशत बढ़ाने को हुई कई पहल बिहार में पिछली बार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2003 में हुआ था। एसआईआर के बाद हुए 2005 के दो विधानसभा चुनाव (फरवरी और अक्तूबर) में 50 फीसदी से कम वोटिंग हुई। 2020 में हुए पिछले चुनाव में भी करीब 57 फीसदी ही वोट पड़े थे। इसे बढ़ाने को लेकर एसआईआर प्रक्रिया के साथ-साथ मतदाता जागरूकता के भी कार्यक्रम चलते रहे। शिक्षण संस्थानों में संवाद, परिर्चाएं हुईं। मिशन 60 के तहत कम वोटिंग वाले मतदान केन्द्रों को चिन्हित करते हुए वहां वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई उपाय किये गये।

साल वोटिंग परसेंटेज

2020 56.93

2015 56.66

2010 51.12 54.49 52.67

2005(अक्तूबर) 45.85

2005 (फरवरी) 46.50