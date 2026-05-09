Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीतामढ़ी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 2 साल के मासूम की मौत; भीड़ ने गाड़ी फूंकी

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, ज्ञानी रंजन, सीतामढ़ी
share

Bihar News Today: सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया के अशोगी गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। चालक फरार है।

सीतामढ़ी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 2 साल के मासूम की मौत; भीड़ ने गाड़ी फूंकी

Bihar News Today: बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में मातम और भारी तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। बैरगनिया नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अशोगी गांव में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दो वर्षीय मासूम बच्चे को बेरहमी से कुचल दिया। इस भीषण हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि उन्होंने बेकाबू स्कॉर्पियो को बीच सड़क पर ही आग के हवाले कर दिया।

खेलते हुए मासूम की गई जान

मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा अशोगी के उत्तरी क्षेत्र में हुआ। अशोगी गांव निवासी अजीत स्वर्णकार का 2 वर्षीय बेटा मिहिर घर के पास ही खेल रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वहां से गुजरी और उसने मासूम मिहिर को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक ब्रेक नहीं लगा सका और बच्चा बुरी तरह कुचला गया।

सीएचसी में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

हादसे के तुरंत बाद वहां चीख-पुकार मच गई। बदहवास परिजन और स्थानीय ग्रामीण खून से लथपथ मासूम बच्चे को आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर भागे। अस्पताल में जांच के बाद ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने मासूम मिहिर को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंकी गाड़ी

मासूम की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते गाड़ी धू-धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही बैरगनिया थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार गिरी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गया। हालांकि, जब तक दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब तक स्कॉर्पियो लगभग पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। इस बीच, मौके का फायदा उठाकर गाड़ी का चालक वहां से फरार होने में सफल रहा। पुलिस फरार चालक की गिरफ्तारी और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।

ये भी पढ़ें:बिहार पर्यटन विभाग हर साल देगा 4 लाख रोजगार, पद संभालते केदार गुप्ता ऐक्शन में
ये भी पढ़ें:बिहार में साइबर क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा? NCRB की रिपोर्ट में पुलिस की खुली पोल
ये भी पढ़ें:कब आएगा चौथी बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, नए शिक्षा मंत्री का आया बयान
Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar Bihar News In Hindi Latest Hindi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।