सीतामढ़ी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 2 साल के मासूम की मौत; भीड़ ने गाड़ी फूंकी

सीतामढ़ी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 2 साल के मासूम की मौत; भीड़ ने गाड़ी फूंकी
Bihar News Today: सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया के अशोगी गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। चालक फरार है।
Bihar News Today: बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में मातम और भारी तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। बैरगनिया नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अशोगी गांव में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दो वर्षीय मासूम बच्चे को बेरहमी से कुचल दिया। इस भीषण हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि उन्होंने बेकाबू स्कॉर्पियो को बीच सड़क पर ही आग के हवाले कर दिया।
खेलते हुए मासूम की गई जान
मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा अशोगी के उत्तरी क्षेत्र में हुआ। अशोगी गांव निवासी अजीत स्वर्णकार का 2 वर्षीय बेटा मिहिर घर के पास ही खेल रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वहां से गुजरी और उसने मासूम मिहिर को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक ब्रेक नहीं लगा सका और बच्चा बुरी तरह कुचला गया।
सीएचसी में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
हादसे के तुरंत बाद वहां चीख-पुकार मच गई। बदहवास परिजन और स्थानीय ग्रामीण खून से लथपथ मासूम बच्चे को आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर भागे। अस्पताल में जांच के बाद ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने मासूम मिहिर को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंकी गाड़ी
मासूम की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते गाड़ी धू-धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही बैरगनिया थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार गिरी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गया। हालांकि, जब तक दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब तक स्कॉर्पियो लगभग पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। इस बीच, मौके का फायदा उठाकर गाड़ी का चालक वहां से फरार होने में सफल रहा। पुलिस फरार चालक की गिरफ्तारी और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।