'नीतीश से बगावत यानी राजनीतिक वनवास'! शरद, आरसीपी और कुशवाहा से कुछ सीखेंगे अनंत सिंह?

अब सवाल उठता है कि क्या अनंत सिंह भी पुराने क्षत्रपों की तरह राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे या मोकामा की अपनी विशिष्ट राजनीति से इस पुराने पैटर्न को बदल देंगे?

अनंत सिंह का राजनीतिक मॉडल और सामाजिक जनाधार, पुराने प्रशासनिक या वैचारिक नेताओं से बिल्कुल अलग है।

बिहार की राजनीति में दशकों से यह धारणा रही है कि 'नीतीश कुमार से बगावत यानी राजनीतिक वनवास'। जेडीयू के इतिहास को देखें तो जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तक, पार्टी से बगावत करने वाले लगभग सभी दिग्गज नेताओं का राजनीतिक कद और जनाधार वक्त के साथ कम होता चला गया।

अब सवाल उठता है कि क्या अनंत सिंह भी पुराने क्षत्रपों की तरह राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे या मोकामा की अपनी विशिष्ट राजनीति से इस पुराने पैटर्न को बदल देंगे?

क्यों पुराने क्षत्रप नीतीश से अलग होकर असफल रहे? जॉर्ज फर्नांडिस: जब 2009 में जॉर्ज फर्नांडिस ने जेडीयू से बगावत कर अपना नाता तोड़ा, तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद वे निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए। जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के बावजूद नीतीश कुमार के साथ उनके मतभेदों और गिरते स्वास्थ्य के कारण पार्टी में वे पूरी तरह हाशिए पर आ गए थे।

शरद यादव: जेडीयू के संस्थापक अध्यक्ष रहे शरद यादव ने 2017 में बीजेपी के साथ जाने का विरोध किया और अपनी पार्टी (लोकतांत्रिक जनता दल) बनाई। हालांकि, उनके पास कोई मजबूत 'पॉकेट वोट' या स्वतंत्र कैडर नहीं था। नतीजतन, वे अपनी अलग जमीन नहीं बचा सके और उन्हें आरजेडी-कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा।

आरसीपी सिंह: आईएएस से राजनेता बने आरसीपी सिंह का पूरा प्रभाव संगठन के अंदर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री के रूप में ही था। नीतीश से अलग होने और बीजेपी का दामन थामने के बाद भी वे अपना कैडर बनाने में नाकाम रहे। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी- 'आप सबकी आवाज' का विलय 'जन सुराज' में किया, लेकिन वे मुख्यधारा की राजनीति में प्रभाव छोड़ने में असफल रहे।

उपेंद्र कुशवाहा: कुशवाहा ने आरएलएसपी और बाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाकर कई प्रयोग किए। हालांकि, नीतीश कुमार से अलग होते ही उनका लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) वोट बैंक बिखरा, जिससे उन्हें बार-बार गठबंधन बदलने और अपनी सियासी साख बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

अनंत सिंह का मामला अलग क्यों है? अनंत सिंह का राजनीतिक मॉडल और सामाजिक जनाधार, पुराने प्रशासनिक या वैचारिक नेताओं से बिल्कुल अलग है।

मोकामा विधानसभा सीट पर किसी पार्टी के सिंबल से ज्यादा अनंत सिंह का व्यक्तिगत प्रभाव और दबदबा काम करता है। वे 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 के चुनाव जीतते रहे हैं।

2015 के विधानसभा चुनाव में जब वे जेडीयू से अलग होकर जेल में बंद थे, तब भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जेडीयू के आधिकारिक प्रत्याशी नीरज कुमार को करारी शिकस्त दी थी।

भूमिहार बाहुल्य मोकामा क्षेत्र में उनका अपना कैडर और वफादार समर्थक वर्ग है, जो पार्टी लाइन से परे जाकर 'व्यक्ति' के नाम पर वोट करता है। निष्कासन के बाद भी अनंत सिंह ने साफ किया है कि उनकी लड़ाई जनता के बीच रहेगी और वे अपनी राह खुद तय कर सकते हैं।

अनंत सिंह के सामने अब क्या चुनौतियां? भले ही मोकामा में उनका व्यक्तिगत वर्चस्व हो, लेकिन राज्य स्तर पर उनके सामने कई बड़े रोड़े हैं।

जेडीयू की विधानसभा अध्यक्ष से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश के बाद उनकी विधायकी पर संकट बना हुआ है।

इसके अलावा शरद पवार, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का उदाहरण हम दे ही चुके हैं।

अकेले मोकामा का किला बचा लेना एक बात है, लेकिन एनडीए (BJP-JDU) और महागठबंधन (RJD-कांग्रेस) के विशाल संगठनात्मक ढांचे से अकेले टकराना किसी भी स्वतंत्र बाहुबली या निर्दलीय नेता के लिए लंबी रेस में कठिन साबित हो सकता है।