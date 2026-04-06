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शराबबंदी का सच: स्कूल के शौचालय में थी शराब, चौथी के बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक समझ पी ली

Apr 06, 2026 09:07 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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स्कूल के पुराने शौचालय में 12 कार्टन शराब मिली। शिक्षकों ने मामले की सूचना बछवाड़ा थाने की पुलिस को दी। पुलिस ने स्कूल पहुंच कर शराब जब्त कर ली और धंधेबाजों की तलाश में जुट गई है।

शराबबंदी का सच: स्कूल के शौचालय में थी शराब, चौथी के बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक समझ पी ली

Liquor Ban Reality: बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया का गजब का कारनामा सामने आया है। एक चौथी के बच्चे को शराबी बना दिया गया। बछवाड़ा थाना के शिशवा प्राथमिक विद्यालय के पुराने जर्जर शौचालय से सोमवार की दोपहर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। शराब की बरामदगी तब हुई, जब इस विद्यालय की चौथी कक्षा के एक बच्चे ने शराब को कोल्ड ड्रिंक समझ पी ली। छात्र की हालत बिगड़ने तथा उसके मुंह से शराब की गंध आने पर स्कूल में शराब की खोजबीन शुरू कर दी गई। यह मामला तब प्रकाश में आया है जब मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। खोजबीन के दौरान स्कूल के पुराने शौचालय में 12 कार्टन शराब मिली। शिक्षकों ने मामले की सूचना बछवाड़ा थाने की पुलिस को दी। पुलिस ने स्कूल पहुंच कर शराब जब्त कर ली और धंधेबाजों की तलाश में जुट गई है। कहा जा रहा है कि कोई स्थानीय कारोबारी है जो शराब का धंधा करने के लिए सरकारी भवन की बेजा इस्तेमाल कर रहा है। बछवाड़ा थानाध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही धंधेबाज की पहचान करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इधर, छात्र की हालत बिगड़ते देख उसके परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए। बच्चे का तत्काल उपचार करवाया गया। विद्यालय के एचएम मो. मुरसलीन ने बताया कि स्कूल में छुट्टी के बाद वे घर के लिए निकल गए थे। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उन्हें विद्यालय के शौचालय में भारी मात्रा में शराब रखे जाने तथा चौथी कक्षा के छात्र की हालत बिगड़ने की सूचना दी गई थी। विद्यालय पहुंचकर पुलिस ने शराब को जब्त कर थाने ले गई। विद्यालय के शौचालय में शराब रखने वाले व्यक्ति को पुलिस चिह्नित कर रही है।

बेगूसराय की इस घटना ने शराबबंदी लागू करने की मशीनरी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। खासकर लोकल थाना और मद्यनिषेध पदाधिकारी की आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस धंधेबाजों से मिलीभगत रखती है। धंधेबाज पुलिस को मैनेज करके ही नशे का कारोबार करते हैं। कहा जा रहा है कि शराब पीने से बच्चे की जान भी जा सकती थी। माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि स्कूल के भवन को गोदाम बनाने से नहीं डरते।

सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट से बिहार में शराबबंदी कानून को मजाक करार दिया। आंकड़े पेश करके कहा कि शराबबंदी वाले राज्य में हर दिन 1 लाख 70 हजार लीटर शराब पी जाती है। 10 सालों में 5 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई। इतनी शराब राज्य में आता कहां से है?

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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