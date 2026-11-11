छठ में नहाय खाय पर बिहार पहुंचें, दिल्ली से पटना, मुजफ्फरपुर समेत इन शहरों की गाड़ियों में टिकट उपलब्ध

दिल्ली एनसीआर से छठ पूजा पर बिहार आने वाले लोगों की भारी भीड़ है। ट्रेनों में रिजर्वेशन फुल हैं। ऐसे में बिहार परिवहन विभाग की ओर से एसी एवं नॉन एसी डीलक्स बसें चलाई जा रही हैं। किफायती दर पर इन बसों में यात्रा कर सकते हैं। 12 नवंबर को दिल्ली से बिहार के लिए चलने वालीं कई बसों में सीटें खाली हैं।

छठ पूजा पर दिल्ली, एनसीआर और आसपास के शहरों से अगर बिहार जाना चाहते हैं और ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा तो चिंता ना करें। बिहार सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली से पटना, मुजफ्फरपुर समेत अन्य शहरों के लिए छठ पर स्पेशल बसें चलाई हैं। 12 नवंबर को दिल्ली से बिहार के लिए खुलने वालीं कई बसों में टिकट उपलब्ध हैं। अधिकतर बसें दोपहर में दिल्ली से चलेंगी और अगले दिन नहाय खाय के मौके पर यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुक कर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन बसों के टिकट पर राज्य सरकार सब्सिडी भी दे रही है, जिससे यात्रियों की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा।

दिल्ली से पटना का किराया 1361 रुपये, दो गाड़ियों में सीटें खाली दिल्ली से पटना के लिए 12 नवंबर को तीन बसें चलेंगी। आनंद विहार बस अड्डा से ये गाड़ियां खुलेंगी। गुरुवार दोपहर 3 बजे उठने वाली एसी सीटर बस में सीटें खाली हैं। दिल्ली से पटना का किराया 1361 रुपये है। यह बस शुक्रवार को नहाय खाय के दिन पटना पहुंचा देगी।

12 नवंबर को दिल्ली से पटना के लिए एक एसी स्लीपर बस भी है, लेकिन उसमें सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। हालांकि, इसी दिन सुबह के 8 बजे एक नॉन एसी सीटर बस है। इसका भी प्रति व्यक्ति किराया 1361 रुपये है। यह गाड़ी शुक्रवार को सुबह 6 बजे पटना पहुंचा देगी। इससे छठ व्रती नहाय खाय से महापर्व की शुरुआत कर सकते हैं।

दिल्ली से मुजफ्फरपुर बस में 12 नवंबर को टिकट उपलब्ध दिल्ली के बदरपुर से मुजफ्फरपुर के लिए गुरुवार शाम को तीन बसें खुलेंगी। एसी स्लीपर का किराया 1767 रुपये है। एसी सीट का किराया 609 रुपये है। ये गाड़ियां 13 नवंबर को नहाय खाय के दिन सुबह 11 बजे तक मुजफ्फरपुर पहुंचा देंगी। खबर लिखे जाने तक तीनों गाड़ियों में टिकट उपलब्ध हैं।

दिल्ली से गयाजी का टिकट उपलब्ध दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी से गयाजी के लिए गुरुवार दोपहर 3.30 बजे बीएसआरटीसी की एक बस खुलेगी। यह एसी बस है। इसमें सीट का किराया 1272 रुपये है। यह बस नहाय खाय के दिन दोपहर में गयाजी पहुंचा देगी। खबर लिखे जाने तक दिल्ली-गयाजी बस में टिकट उपलब्ध है।

दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए 12 नवंबर को दो बसें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बिहार के सीतामढ़ी के लिए भी दो सरकारी बसें चलाई जा रही हैं। गुरुवार को ये दोनों बसें दोपहर 2 बजे आनंद विहार आईएसबीटी से खुलेंगी और शुक्रवार सुबह 11-12 बजे के बीच सीतामढ़ी पहुंचा देंगी। इन बसों में एसी स्लीपर का किराया 1785 रुपये और सीट किराया 1183 रुपये है। खबर लिखे जाने तक दिल्ली से सीतामढ़ी की दोनों बसों में गुरुवार को सीटें खाली हैं।

1622 रुपये में दिल्ली से किशनगंज का टिकट उपलब्ध इसके अलावा, दिल्ली से किशनगंज के लिए भी एक बस चलेगी। 12 नवंबरशाम 5 बजे यह बस आनंद विहार से रवाना होगी और अगले दिन किशनगंज पहुंचाेगी। यह नॉन एसी सीटर बस है। एक यात्री का किराया 1622 रुपये रखा गया है, इसमें अधिकतर सीटें खाली हैं।

नहाय खाय के साथ होगी छठ महापर्व की शुरुआत लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत 13 नवंबर शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ होगी। 14 नवंबर को को खरना के दिन छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। रविवार 15 नवंबर को छठ व्रती अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। फिर 16 नवंबर सोमवार को सुबह उदीयमान यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन होगा।