एयरपोर्ट तीन घंटे पहले पहुंचें, पटना में कई रास्ते बंद; गांधी मैदान में किस गेट से आम लोगों की होगी एंट्री

Patna Traffic Advisory: आयकर गोलंबर से डाकबंगला, स्वामीनंदन तिराहा, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज, कारगिल चौक, चिल्ड्रन पार्क तक व भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर और पटना जंक्शन से डाकबंगला की ओर वाहनों के परिचालन पर पाबंदी रहेगी।

Patna Traffic Advisory: पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम को लेकर गुरुवार यानी आज पटना में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे अथवा कार्यक्रम की समाप्ति तक एयरपोर्ट, नेहरू पथ-गांधी मैदान जाने वाले कई रास्ते पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इस बाबत विमान यात्रियों को सलाह है कि वे समय से तीन घंटा पूर्व एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट जाने वाले जगदेव पथ का प्रयोग कर सकते हैं। इस दौरान परेशानी से बचने के लिए यातायात पुलिस ने लोग को वैकल्पिक मार्ग के प्रयोग का सुझाव दिया है। शपथ ग्रहण समारोह में वाहन से आने वालों के लिए प्रशासन ने अलग-अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की है। प्रशासन ने लोगों से तय पार्किंग में वाहन लगाने के निर्देश दिए हैं। सड़कों पर वाहन पार्क करने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।

समारोह में प्रधानमंत्री सहित कई वीवीआईपी शिरकत करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर यातायात व्यवस्था में खासा बदलाव किया गया है। गुरुवार को शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्‌डे की ओर और हवाई अड्‌डा गोलंबर से पटेल गोलंबर व राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर की ओर वाहन नहीं चलेंगे। पटेल गोलंबर से हार्डिंग रोड, सिंचाई भवन, आर ब्लॉक के ऊपर से होते हुए आयकर गोलंबर तक, चितकोहरा गोलंबर से उत्तर और जीपीओ गोलंबर के ऊपर से पश्चिम की ओर भी वाहन का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। नेहरू पथ पर बोरिंग रोड क्रॉसिंग से पूरब दोनों फ्लैक पर वाहन के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

किदवईपुरी से आयकर गोलंबर की और आर ब्लॉक नीचे/दारोगा राय पथ से वीरचंद पटेल पथ एवं अदालतगंज पूर्वी छोर से वीरचंद पटेल पथ पर वाहन नहीं चलेंगे। आयकर गोलंबर से डाकबंगला, स्वामीनंदन तिराहा, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज, कारगिल चौक, चिल्ड्रन पार्क तक व भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर और पटना जंक्शन से डाकबंगला की ओर वाहनों के परिचालन पर पाबंदी रहेगी। जीपीओ ऊपर/नीचे से कोतवाली की ओर एवं पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली की ओर बुद्धमार्ग में वाहन नहीं चलेंगे। इस दौरान आईएमएस हॉल, होटल पनास, ट्वीन टावर, मौर्या होटल के गांधी मैदान की ओर जाने वाले कट बंद रहंगे।

गांधी मैदान में छह गेट से प्रवेश करेंगे आम लोग गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आम लोग गांधी मैदान के गेट संख्या 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं मीडियाकर्मियों का प्रवेश गेट संख्या 11 से होगा। जिला प्रशासन ने बुधवार को गांधी मैदान में प्रवेश और इससे संबंधित पार्किंग योजना की जानकारी साझा की किसी भी आपात् स्थिति के लिए जिला कंट्रोल रूम का नंबर दिन-रात संचालित रहेगा।