कहां ही रे गुंजन, ले जो मिठइया; MLC चुनाव में जीत के बाद नीरज कुमार का अनंत सिंह पर तंज
विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले गुंजन सिंह से उनकी बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में गुंजन सिंह अनंत सिंह से चुनाव के रुझान के बारे में पूछ रहे थे।
Neeraj Kumar vs Anant Singh: पटना स्नातक सीट से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रत्याशी नीरज कुमार ने शानदार जीत दर्ज की है। इसके बाद जेडीयू खेमे में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। जब नीरज कुमार से उनकी जीत पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह पर तंज कस दिया है। नीरज कुमार मोकामा विधायक के एक पुराने बयान को दोहराते हुए अपनी जीत का जश्न मनाते हुए दिखे।
आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी गायक गुंजन सिंह से उनकी बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में गुंजन सिंह अनंत सिंह से चुनाव के रुझान के बारे में पूछ रहे थे।
आज जब नीरज कुमार पटना में जब मीडिया में अपनी बात रख रहे थे तो उनसे अनंत सिंह को लेकर पूछा गया तो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'कहां ही रे गुंजन, ले जो मिठइया (कहां हो गुंजन, मिठाई ले जाओ)'। उनके इस बयान को नीरज कुमार पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मोकामा विधायक लगातार यह कह रहे थे कि नीरज कुमार की हार तय है। इसलिए वह लाखों मिठाई बनवा रहे हैं।
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। मतगणना 27 अक्टूबर को शुरू हुई थी और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में परिणाम घोषित होने के बाद भी गिनती जारी रही।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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