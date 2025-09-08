1 डिग्री के लिए दोबारा फीस, वह भी 5 गुना; BRA बिहार यूनिवर्सिटी का हैरतअंगेज कारनामा

एक ही डिग्री के लिए दोबारा चालान कटवाने का विद्यार्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्हें विश्वविद्यालय का चक्कर कटवाया जा रहा है लेकिन, अधिकारी कहते हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है।

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में वर्ष 2019 से पहले के विद्यार्थियों से डिग्री के लिए दोबारा फीस ले रहा है, वह भी पांच गुना अधिक। सौ रुपये का चालान पहले ही कटवा चुके विद्यार्थियों को डिग्री नहीं मिली। अब 400 रुपये का चालान फिर से कटवाया जा रहा है।

कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों जगह दिये पैसे बीआरबीयू में विद्यार्थियों ने परीक्षा की डिग्री के लिए कॉलेज और विवि दोनों जगह पैसे भर दिये हैं। कई छात्र संगठनों की आपत्ति इस बात पर है कि पहले डिग्री की फीस सौ रुपये थी, जिसका भुगतान फार्म भरने के समय ही कर दिया गया था। अब डिग्री की फीस बढ़ गया है। जब डिग्री पुरानी है और उसका भुगतान कर चुके हैं तो दोबारा नया फीस क्यों लिया जाएगा? छात्र नेता गोल्डेन सिंह ने कहा कि एक ही छात्र से विवि प्रशासन दो बार फीस वसूल रहा है। इसके बाद भी छात्र डिग्री के लिए भटक रहे हैं।

कॉलेज नहीं लेकर जा रहे डिग्री परीक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को डिग्री और अंक पत्र ले जाने का निर्देश दिया है, लेकिन कॉलेज अपने प्रतिनिधि विवि नहीं भेज रहे हैं। हद तो यह है कि बीआरएबीयू के डिस्टेंस की डिग्री भी विवि से नहीं उठायी जा रही है। एक छात्रा ने बताया कि उसकी डिग्री 13 अगस्त को ही बनकर तैयार थी, लेकिन डिस्टेंस के कर्मचारी ने कहा कि जब तक 10 डिग्री पूरी नहीं होगी, वह विवि डिग्री लेकर नहीं जायेगा। एक डिग्री लेने के लिए वह डिस्टेंस से विवि नहीं जाता है।

पदाधिकारी को जनकारी नहीं एक डिग्री के लिए दो बार फीस लेने की जानकारी नहीं है। छात्रों को अब डिग्री के लिए कॉलेज और विवि दोनों जगह पैसे नहीं देने होंगे। छात्र जैसे ही दो बार पैसे जमा करने का प्रयास करेंगे, साइट लॉक हो जायेगी। -प्रो.राम कुमार, परीक्षा नियंत्रक, बीआरएबीयू