4 साल बाद नीतीश से मिले आरसीपी सिंह ने याद दिलाया 25 बरस का रिश्ता, जेडीयू नेता बोले- भरोसे लायक नहीं
आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार से 4 साल बाद मुलाकात हुई। आरसीपी ने नीतीश के साथ अपना 25 बरस का रिश्ता याद किया है। उनकी जेडीयू में वापसी की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि, पार्टी नेता का कहना है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रताप सिंह उर्फ आरसीपी सिंह की मुलाकात राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर पार्टी से साइडलाइन किए गए आरसीपी के फिर से नीतीश के दल में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। आरसीपी की नीतीश से मुलाकात लगभग 4 साल से ज्यादा समय के बाद हुई है। इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ उनका 25 साल पुराना जुड़ाव है। हालांकि, इससे जेडीयू के नेता इस मुलाकात से खुश नहीं हैं। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरसीपी भरोसे के लायक नहीं हैं।
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से शुक्रवार को पटना स्थित 7 सर्कुलर रोड स्थित उनके आवास पर मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि उनके बीच रिश्ता बरकरार है। जब मुलाकात होती है, तो एक नई पारी की शुरुआत होती है। उन्होंने दावा किया कि उनसे मिलने के बाद नीतीश के हावभाव खुश नजर आ रहे थे।
आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से उनके नेता रहे हैं और आगे भी रहेंगे। घर वापसी (जदयू में वापसी) के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अपने घर में ही हैं। उन्होंने नीतीश के बेटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत की तारीफ की और कहा कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में नीतीश से फिर मुलाकात करेंगे।
जेडीयू प्रवक्ता बोले- आरसीपी भरोसे के लायक नहीं
जेडीयू के वरीय नेता एवं प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह की पार्टी में वापसी की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू का आरसीपी के साथ बहुत खराब अनुभव रहा है। उन्होंने जेडीयू को गर्त में ले जाने की कोशिश की थी। आरसीपी के जेडीयू अध्यक्ष रहते 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें घटकर 43 पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि वह आरसीपी सिंह भरोसे के लायक नहीं हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाए थे और उन्हें राजनीति के योग्य नहीं बताया था।
आरसीपी सिंह कौन हैं?
आरसीपी सिंह मूलरूप से बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। वह उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। जब नीतीश रेल मंत्री थे, तब वह उनके विशेष सचिव थे। नीतीश को उनका काम काफी पसंद आया था। जब वह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो आरसीपी को अपना प्रधान सचिव बना दिया था।
वीआरएसल लेकर जेडीयू में आए, तेजी से ऊपर उठे
साल 2010 में आरसीपी सिंह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लेकर जेडीयू की सदस्यता ले ली। वह जेडीयू से दो बार राज्यसभा सांसद बनाए गए। इसी बीच, पार्टी संगठन में भी उन्होंने अपनी धाक जमाई और नीतीश ने उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। साल 2021 में वह जेडीयू कोटे से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए।
जेडीयू नेताओं द्वारा कहा जाता रहा है कि आरसीपी सिंह, बिना नीतीश को पूछे ही केंद्रीय मंत्री बन गए थे। इससे नीतीश कुमार उनसे नाराज हो गए। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। साल 2022 में जब जेडीयू ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा, तो केंद्रीय मंत्री की कुर्सी भी चली गई। इसके बाद वह पार्टी से साइडलाइन होते गए।
जेडीयू छोड़ नई पार्टी बनाई, फिर जन सुराज में गए
इसके बाद जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा था। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। साल 2024 में उन्होंने आप सबकी आवाज नाम से नई पार्टी बनाई।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उसका विलय प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में कर दिया था। आरसीपी की बेटी लता सिंह ने जन सुराज के टिकट पर नालंदा की अस्थावां सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अब वह जेडीयू में वापसी के लिए नीतीश की ओर नजरें गढ़ाए बैठे हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।