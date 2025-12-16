मुजफ्फरपुर के 5 प्रखंडों से गुजरेगा रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे, नेपाल और बंगाल की दूरी घटेगी

संक्षेप: बिहार के रक्सौल से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक बनने वाला सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे मुजफ्फरपुर के 5 प्रखंडों से होकर गुजरेगा। जिले में इसकी लंबाई 50 किलोमीटर होगी। मुजफ्फरपुर से नेपाल और बंगाल की दूरी और घट जाएगी।

रक्सौल-हल्दिया सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे की तस्वीर अब साफ हो रही है। यह एक्सप्रेस-वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 38 गांवों से गुजरेगा, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेस-वे का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि नेपाल एवं बंगाल से मुजफ्फरपुर की दूरी घटेगी और बंगाल का सफर 15 घंटे से घटकर करीब आठ घंटे ही रह जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना मुजफ्फरपुर के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है, जो जिले को पहला सिक्स लेन हाइवे देगी। जिले में इसके निर्माण के लिए जमीन अधग्रिहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक्सप्रेस-वे जिले के पांच प्रखंड के 38 गांव से गुजरेगी। इसमें मीनापुर के 5, औराई के 3, बोचहां के 13 और गायघाट व बंदरा के 17 गांव आते हैं।

एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए अब जमीन अधग्रिहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह एक्सप्रेस-वे न केवल जिले को हल्दिया पोर्ट तक तेज कनेक्टिविटी देगी, बल्कि यह नेपाल सीमा तक आवागमन को भी सुगम बनाएगा। 50 किलोमीटर तक सिक्स लेन हाइवे बनने से जिले वासियों को भी काफी सहूलियत होगी। एनएचएआई ने इस ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वे का एलाइनमेंट तय करते हुए भू अर्जन कार्यालय को जानकारी दी है। उसने भू अर्जन कार्यालय से इन 38 गांवों में जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भी मांगा है।

मुजफ्फरपुर से नेपाल और बंगाल आएंगे और करीब : इस एक्सप्रेस-वे के बनने से रक्सौल से हल्दिया पोर्ट तक की यात्रा का समय वर्तमान के लगभग 15 घंटे से घटकर लगभग आठ से 10 घंटे हो जाएगा, जिससे व्यापार और आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी। साथ ही मुजफ्फरपुर की कनेक्टिविटी नेपाल बॉर्डर (रक्सौल) और प्रमुख बंदरगाह हल्दिया (पश्चिम बंगाल) से सीधे तौर पर हो जाएगी।