Raxaul Result LIVE: रक्सौल में प्रमोद कुमार सिन्हा या श्याम बिहारी प्रसाद, किसकी होगी जीत; मतगणना जारी

संक्षेप: Raxaul Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की रक्सौल विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। जैसे-जैसे ईवीएम में पड़े मतों की गिनती आगे बढ़ेगी इस सीट पर प्रत्याशियों की जीत-हार का फैसला भी हो जाएगा।

Raxaul Assembly Seat Result Live 2025 - पूर्वी चंपारण जिले की रक्सौल विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। पहले बैलट पेपर से पड़े वोटों की गिनती हुई। इसके बाद 8.30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। जैसे-जैसे ईवीएम में पड़े मतों की गिनती आगे बढ़ेगी इस सीट पर प्रत्याशियों की जीत-हार का फैसला भी हो जाएगा। रक्सौल विधानसभा सीट पर भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने प्रमोद कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से श्याम बिहारी प्रसाद को टिकट दिया है। श्याम बिहारी प्रसाद जनता दल यूनाइटेड से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इस सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार कपिल देव प्रसाद हैं। यहां कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Raxaul Assembly Seat Result Live 2025 - 8:00 AM- Raxaul Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

साल 2020 में रक्सौल विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के प्रमोद कुमार सिन्हा को 80,979 वोट मिले थे। इस सीट से बीजेपी ने एक बार फिर प्रमोद कुमार सिन्हा को ही जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले चुनाव में प्रमोद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी के रामबाबू प्रसाद यादव को पटखनी दी थी। साल 2015 में इस सीट पर बीजेपी के अजय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के सुरेश कुमार को तीन हजार से ज्यादा मतों से हराया था।

रक्सौल में एनडीए का मजबूत आधार माना जाता है। रक्सील विधानसभा सीट भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित है। माना जाता है कि यहां ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, यादव, मुस्लिम, कुर्मी, कोइरी, तेली, कुशवाहा, लोहार, कुम्हार, धोबी, हजाम, कहार, मल्लाह, तुरहा, अुनसूचित जाति-जनजाति, समेत अन्य जातियों के लोग निवास करते हैं। पिछले चुनाव में इस सीट से बीएसपी ने अजय कुमार सिंह को मैदान में उतारा था। इस सीट पर नोटा को भी 2784 वोट पड़े थे।