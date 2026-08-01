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रवि राज ने सरकारी नौकरी छोड़ी, रामायण चौपाई गाकर मचाया तहलका; यूट्यूब पर 250 मिलियन व्यूज

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान के रहने वाले रवि राज ने सरकारी नौकरी छोड़कर संगीत की दुनिया में कदम रखा। अब तक वह दो हजार से अधिक भजन गाकर मशहूर हुए रवि की गाई हुई रामायण चौपाई को अब तक यूट्यूब पर 250 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं।

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सीवान के रवि राज की गाई हुई रामायण चौपाई को 250 मिलियन से अधिक लोगों ने सुना (यूट्यूब वीडियो स्क्रीनशॉट)

अनीश पुरुषार्थी, सीवान। जिले के रहने वाले रवि राज ने सरकारी नौकरी छोड़ संगीत की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उन्होंने रामायण चौपाई गाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया है। उनकी गाई हुई रामायण चौपाई को यूट्यूब पर 250 मिलियन यानी 25 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। रवि महाराजगंज प्रखंड के बजरहियां गांव के रहने वाले कृष्ण चौबे के बेटे हैं।

उन्होंने अब तक दो हजार से अधिक भजन गाकर देश में भजन सम्राट के नाम से ख्याति हासिल कर ली है। भक्ति संगीत के आकाश में एक नया सितारा बनकर चमक रहे भजन सम्राट रवि राज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मखमली आवाज से लोकप्रियता का नया कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया है।

रवि राज ने मैक्स स्टूडियो के मंच पर साउंड इंजीनियर कैलाश डंडरियाल के तकनीकी मार्गदर्शन में ढली चौपाई के आंकड़े इस बात का गवाह है कि देश की सीमा लांघकर दुनिया के 132 से भी अधिक देशों में लोगों को राम और रामायण से जोड़ रही है।

रवि राज की गाई हुई रामायण चौपाई को यूट्यूब पर अब तक करोड़ों लोग सुन और देख चुके हैं। देश के कोने-कोने में रवि राज के गाए हुए राम भजन, कृष्ण भजन और लेनाथ के भजन लोगों को आनंदित कर रहे हैं।

क्लर्क की नौकरी छोड़कर भजन गाना शुरू किया

जानकारी के अनुसार, रवि राज पशुपालन विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। हालांकि, उनकी रुचि शुरू से भजन गायन में ही रही। साल 2015 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिर संगीत के क्षेत्र को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया।

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रवि ने सीवान में ही सीखा संगीत, दो हजार से अधिक भजन गा चुके

अपनी सुरमयी यात्रा में 2000 से अधिक भजनों को स्वर दे चुके रवि राज ने गौर घराने के करुणाकांत मिश्र एवं सरस्वती संगीत महाविद्यालय सीवान से संगीत की शुरुआती शिक्षा प्राप्त की।

'राम को नहीं, राम की मानें'

उनका मानना है कि राम को मानने से अच्छा है, राम की मानें। वर्तमान में वेव म्यूजिक कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत की गई उनकी सुप्रसिद्ध रामायण चौपाई ने यूट्यूब की दुनिया में व्यूज का नया रिकॉर्ड कायम किया है। रामायण चौपाई के उनके तीन वीडियो पर कुल 250 मिलियन से अधिक व्यूज आ चुके हैं। संगीत विशेषज्ञों के अनुसार, रवि राज की यह उपलब्धि धार्मिक संगीत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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