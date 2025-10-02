Ravana head bowed before burning at Gandhi Maidan in Patna golden Lanka also destroyed पटना के गांधी मैदान में दहन से पहले ही रावण का सिर झुका, सोने की लंका भी ध्वस्त, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी पर गुरुवार को दहन से पहले ही 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले का सिर झुक गया। साथ ही सोने की लंका भी पानी से पूरी तरह ध्वस्त हो गई। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 2 Oct 2025 04:47 PM
बिहार की राजधानी पटना में विजयादशमी के मौके पर गांधी मैदान में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम से पहले ही लंकापति के पुतले का सिर झुक गया। यहां बनाई गई सोने की लंका भी ध्वस्त हो गई। दरअसल, पटना में गुरुवार दोपहर को तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। इसने गांधी मैदान में आयोजित रावण दहन के कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही थी, मगर मौसम की मार से वे मायूस हो गए। हालांकि, कई लोग मूसलाधार बारिश के बीच भी मैदान में डटे रहे।

पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी पर रावण दहन का बड़ा कार्यक्रम होता है। यहां हर साल दशहरा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। इस बार भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले लगाए गए।

रावण के पुतले का झुका सिर

मगर 80 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन से चंद घंटे पहले ही बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। तेज हवा और बरसात की चपेट में आने से रावण के पुतले का सिर ऊपर से पीछे की तरफ झुक गया।

सोने की लंका भी ध्वस्त

साथ ही आंधी-बारिश से गांधी मैदान अव्यवस्था का माहौल बन गया। मेहमानों के लिए लगाई गई कुर्सियां तितर-बितर हो गईं। मैदान में पानी भरने से कीचड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग कुर्सियों को छाता बनाकर बारिश से बचते नजर आए।

गांधी मैदान में जलजमाव

हालांकि, बारिश कम होने के बाद प्रशासनिक कर्मी गांधी मैदान में बरसाती पानी को सुखाने के प्रयास में जुट गए। हर साल की तरह इस बार भी गांधी मैदान में सोने की लंका बनाई गई। हालांकि, बारिश आने से वह भी पानी से ध्वस्त हो गई। रावण दहन से पहले सोने की लंका में आग लगाई जाती है। बारिश थमने के बाद शाम में लोगों की भीड़ गांधी मैदान की ओर उमड़ना शुरू हो गई।

बारिश थमने के बाद गांधी मैदान की ओर जाती भीड़

(पटना से हिन्दुस्तान संवाददाताओं के इनपुट के साथ)