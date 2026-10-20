Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ravan Dahan Patna: रावण दहन पर पटना के गांधी मैदान में किस गेट से आम लोगों की एंट्री, VIP किधर से जाएंगे;जानें

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

दशहरा के मौके पर आज पटना के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम होगा।  रावण दहन के दौरान गांधी मैदान में जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। यहां अलग-अलग गेटों से लोगों की एंट्री होगी। 

Ravan Dahan Patna
दशहरा पर पटना में रावण दहन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

बिहार समेत पूरे देश में आज दशहरा की धूम है। आज पटना में रावण दहन को लेकर खास तैयारी की गई है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले रावण वध कार्यक्रम को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की है।जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान गांधी मैदान में की गई बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा से संबंधित सभी विन्दुओं को ध्यान मे रख कर सभी तैयारी पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं एवं दर्शकों की सुविधा तथा भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रवेश द्वारों के लिए अलग-अलग व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके तहत गेट नम्बर 1 से मुख्य अथितिगण,गेट नंबर-4 से वीआईपी, गेट नंबर-12 से वीवीआईपी एवं मीडिया प्रतिनिधि तथा गेट नंबर-13 से दशहरा कमेटी के सदस्यों का प्रवेश होगा। अन्य निर्धारित प्रवेश द्वारों से आमजन गांधी मैदान में प्रवेश कर सकेंगे। महिलाओं की सुविधा के लिए मैदान के अंदर दो महिला दीर्घा की व्यवस्था की गई है।

ये भी पढ़ें:अब जदयू, भाजपा अलग-अलग हैं, सम्राट के नेतृत्व में चुनाव जीतना संभव नहीं- पीके
ये भी पढ़ें:मुंबई में लगातार ऐसा हो रहा, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद क्या बोले तेजस्वी

जिला प्रशासन ने सभी दर्शकों से अनुरोध किया है कि वे शाम 4 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन एवं दर्शकों की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

सुरक्षा के होंगे खास इंतजाम

गांधी मैदान को चार सेक्टर में बांटकर चार सेक्टर पदाधिकारियों की तैनाती होगी। 25 प्रमुख विंदुओं को चिन्हित कर वहां वरीय पदाधिकारियों की तैनाती होगी। रावण वध कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान को चार सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सभी सेक्टरों में सीसीटीवी कैमरे, हेल्प डेस्क, अग्निशमन सेवा, एम्बुलेंस, पेयजल एवं सिविल डिफेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गांधी मैदान के 25 प्रमुख बिंदुओं पर वरीय मजिस्ट्रेट एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। पूरे मैदान में पर्याप्त सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी तथा ड्रोन से वीडियोग्राफी कर भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर अस्थायी थाना, क्विक रिस्पॉन्स टीम भी कार्यरत रहेगी। कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों की सघन जांच एवं स्कैनिंग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में 6 साल की बच्ची को बिस्कुट देने का लालच देकर रेप, 32 साल का हैवान धराया

आपात स्थिति में यहां करें कॉल

जिला नियंत्रण कक्ष: 0612- 2219810 एवं 0612-2219234

पुलिस नियंत्रण कक्ष: 9031825979

आपातकालीन सहायता: डायल 112

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Patna Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsरावण दहन पर पटना के गांधी मैदान में किस गेट से एंट्री, VIP किधर से जाएंगे;जानें