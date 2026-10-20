Ravan Dahan Patna: रावण दहन पर पटना के गांधी मैदान में किस गेट से आम लोगों की एंट्री, VIP किधर से जाएंगे;जानें

दशहरा के मौके पर आज पटना के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम होगा। रावण दहन के दौरान गांधी मैदान में जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। यहां अलग-अलग गेटों से लोगों की एंट्री होगी।

बिहार समेत पूरे देश में आज दशहरा की धूम है। आज पटना में रावण दहन को लेकर खास तैयारी की गई है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले रावण वध कार्यक्रम को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की है।जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान गांधी मैदान में की गई बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा से संबंधित सभी विन्दुओं को ध्यान मे रख कर सभी तैयारी पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं एवं दर्शकों की सुविधा तथा भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रवेश द्वारों के लिए अलग-अलग व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके तहत गेट नम्बर 1 से मुख्य अथितिगण,गेट नंबर-4 से वीआईपी, गेट नंबर-12 से वीवीआईपी एवं मीडिया प्रतिनिधि तथा गेट नंबर-13 से दशहरा कमेटी के सदस्यों का प्रवेश होगा। अन्य निर्धारित प्रवेश द्वारों से आमजन गांधी मैदान में प्रवेश कर सकेंगे। महिलाओं की सुविधा के लिए मैदान के अंदर दो महिला दीर्घा की व्यवस्था की गई है।

जिला प्रशासन ने सभी दर्शकों से अनुरोध किया है कि वे शाम 4 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन एवं दर्शकों की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

सुरक्षा के होंगे खास इंतजाम गांधी मैदान को चार सेक्टर में बांटकर चार सेक्टर पदाधिकारियों की तैनाती होगी। 25 प्रमुख विंदुओं को चिन्हित कर वहां वरीय पदाधिकारियों की तैनाती होगी। रावण वध कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान को चार सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सभी सेक्टरों में सीसीटीवी कैमरे, हेल्प डेस्क, अग्निशमन सेवा, एम्बुलेंस, पेयजल एवं सिविल डिफेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गांधी मैदान के 25 प्रमुख बिंदुओं पर वरीय मजिस्ट्रेट एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। पूरे मैदान में पर्याप्त सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी तथा ड्रोन से वीडियोग्राफी कर भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर अस्थायी थाना, क्विक रिस्पॉन्स टीम भी कार्यरत रहेगी। कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों की सघन जांच एवं स्कैनिंग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

आपात स्थिति में यहां करें कॉल जिला नियंत्रण कक्ष: 0612- 2219810 एवं 0612-2219234

पुलिस नियंत्रण कक्ष: 9031825979