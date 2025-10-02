ravan dahan in gandhi maidan on dussehra patna police issued helpline numbers पटना के गांधी मैदान में रावण दहन देखने के लिए किस गेट से मिलेगी एंट्री, हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर लीजिए, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना के गांधी मैदान में रावण दहन देखने के लिए किस गेट से मिलेगी एंट्री, हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर लीजिए

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 2 Oct 2025 07:25 AM
पटना के गांधी मैदान में रावण दहन देखने के लिए किस गेट से मिलेगी एंट्री, हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर लीजिए

विजयादशमी के मौके पर गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन किया जाएगा। पटना में होने वाले रावण दहन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैैं। इस बार यहां 80 फीट का रावण जलेगा और जमकर आतिशबाजियां होंगी। गांधी मैदान में रावण दहन देखने के लिए हर साल लोगों की भारी भीड़ जुटती है। इसको लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

इस बीच पटना पुलिस की तरफ से कुछ पोस्टर भी पटना में लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में बताया गया है कि गांधी मैदान आने वाले आम लोगों को किस गेट से एंट्री मिलेगी और वीआईपी किस गेट से अंदर जाएंगे। साथ ही साथ पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

इन पोस्टरों के जरिए पुलिस की तरफ से बताया गया है कि गांधी मैदान के सभी गेट खोल दिए जाएंगे। पुलिस ने बताया है कि गेट संख्या-01, 02 और 03 को छोड़ कर आम लोग किसी भी अन्य गेट से प्रवेश कर सकते हैं। गेट संख्या-01, 02 और 03 को वीआईपी के प्रवेश के लिए रखा गया है।

पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पैदल चलने वाले लोग सड़क के दायीं तरफ चलें और आवश्यकता पड़ने पर रुके और धैर्य बनाए रखें। इसके साथ-साथ किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना देने के लिए भी कहा गया है। पुलिस की तरफ से सलाह दी गई है कि अगर आम लोग अपने बच्चों के साथ दशहरा पर रावण दहन देखने आ रहे हैं तो वो बच्चों के पॉकेट में उनका नाम, पता और घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखकर जरूर रख दें। गांधी मैदान आने के दौरान लोग पुलिस-प्रशासन का पूरा सहयोग करें।

हेल्पलाइन भी जारी

इसके साथ ही पटना पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जो इस तरह हैं-:

पुलिस, फायर बिग्रेड, एंबुलेंस - 112

पुलिस नियंत्रण कक्ष, पटना- 9470001389

जिला नियंत्रण कक्ष, पटना- 0612, 2219810, 2219234

थानाध्यक्ष, गांधी मैदान पटना - 9431822165

नगर पुलिस अधीक्षक, पटना - 9431818400

पुलिस अधीक्षक, विधि व्यवस्था, पटना- 9431818398

