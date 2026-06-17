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Raushan Anand News: रौशन आनंद को झूठे केस में फंसा कर जेल में डाला, NHRC का पटना पुलिस को नोटिस; 2 हफ्ते में मांगा जवाब

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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Raushan Anand News: खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल के बाद रौशन आनंद सर को गिरफ्तार किए जाने का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार की चौखट तक जा पहुंचा है। रौशन आनंद की तरफ से गंभीर शिकायत मिलने के बाद NHRC ने पटना पुलिस को नोटिस भेज दिया है।  

Raushan Anand News: रौशन आनंद को झूठे केस में फंसा कर जेल में डाला, NHRC का पटना पुलिस को नोटिस; 2 हफ्ते में मांगा जवाब

Raushan Anand News: पटना के मशहूर शिक्षक रौशन आनंद और फैजल खान उर्फ खान सर के बीच का विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार की भी एंट्री हो गई है। रौशन आनंद सर को हाल ही में जमानत मिली है और वो बेऊर जेल से बाहर आए हैं। लेकिन रौशन आनंद सर ने NHRC में अपनी गिरफ्तारी को लेकर शिकायत की है जिसके बाद आयोग ने पटना पुलिस को नोटिस थमा दिया है।

पटना स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के खिलाफ प्राथमिकी और उन्हें गिरफ्तार किये जाने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर की शिकायत पर आयोग ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।

विशाल रंजन दफ्तुआर ने दस जून को आयोग को पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि रौशन आनंद को दूसरे कोचिंग संस्थान के संचालक के कहने पर पुलिस ने मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया और एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया। दो जून को कदमकुआं थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उचित जांच और सीधे सबूतों के अभाव के बावजूद, पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप सहित कई दंडात्मक धाराएं लगाईं और केस दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर कोचिंग निदेशक को गिरफ्तार कर लिया।

खान सर पर लगे गंभीर आरोप

आपको बता दें कि जेल से निकले के बाद खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक फैसल खान उर्फ 'खान सर' पर उनके प्रतिद्वंद्वी शिक्षक रौशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की कथित हत्या करवाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। प्रिंस यादव की हाल ही में नेपाल के विराटनगर में मौत हो गई थी। जमानत पर छूटने के बाद रौशन आनंद ने कहा थाा कि पटना पुलिस ने खान सर की झूठी शिकायत के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया था। जब मैं जेल में था, तब मेरे भाई की हत्या करवा दी गई। मुझे प्रिंस के लिए न्याय चाहिए।

रौशन आनंद ने यह भी दावा किया था कि जेल के अंदर उनकी हत्या की साजिश भी रची गई। बता दें कि प्रिंस यादव 02 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर में हुए मारपीट, तोड़फोड़ और रोड़ेबाजी में आरोपी भी था। लेकिन नेपाल में अचानक उसकी मौत से सनसनी फैल गई है। हालांकि, खान सर ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई दी थी और प्रिंस यादव की मौत पर दुख जताया था। खान सर ने प्रिंस की मौत की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की थी।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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