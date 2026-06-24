भरत तिवारी के समर्थन में उतरे रौशन आनंद सर, बोले- पुलिस भक्षक हो गई, हम सिस्टम से हार गए

ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद सर ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर कहा कि पुलिस रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हो गई है। भरत की हत्या की गई। खान सर से विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम सिस्टम से हार चुके हैं, फिर भी सरकार से न्याय की उम्मीद है।

पटना में खान सर कोचिंग सेंटर से विवाद के बाद देश भर में चर्चित ज्ञान बिंदु एकेडमी के रौशन आनंद उर्फ रौशन सर ने भोजपुर जिले के शाहपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पुलिस-प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। रौशन आनंद सर ने बुधवार को कहा कि पुलिस आज की तारीख में रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक हो गई है। उन्होंने भरत तिवारी की पुलिस एकाउंटर में मौत को हत्याकांड बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन गलत कार्रवाई नहीं करते तो आज उनका भाई (प्रिंस यादव) जिंदा होता।

रौशन आनंद सर ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस के भक्षक होने का उदाहरण आरा का 'भरत तिवारी हत्याकांड' है। उन्होंने सवाल किया कि जब भरत ने सरंडेर कर दिया था, तो उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? प्रशासन के काम करने का यह कौनसा तरीका है? आम आदमी के टैक्स के पैसे से उन्हें वेतन मिलता है। वह जनता के रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक बन गए हैं।

उन्होंने कहा, "आपकी (पुलिस-प्रशासन) गलत कार्रवाई की वजह से आज हमारा भाई (प्रिंस यादव) हमारे साथ नहीं है। अगर आप गलत कार्रवाई नहीं करते, झूठे केस में हमारी गिरफ्तारी नहीं होते, तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। भरत तिवारी के केस में देखिए, सरेंडर कर दिया उसके बाद एनकाउंटर किया गया। प्रशासन को सही तहकीकात करने की जरूरत है। लोगों को आपसे न्याय की उम्मीद होती है। आप पता नहीं, किसके इशारे पर क्या कर रहे हैं।"

रौशन सर ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें न्याय दिया जाए। उन्होंने कहा कि वह सिस्टम से हार चुके हैं। फिर भी उम्मीद करते हैं कि उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा, "आज तक हमारे साथ अन्याय किया है, अब तो न्याय कर दीजिए। अब तो भाई भी छीन लिए। आज हमारा भाई हमारे साथ नहीं है, उसमें प्रशासनिक गलतियां भी हैं। क्या आप हमारा भाई लौटा सकते हैं? उम्मीद नहीं रहते हुए भी हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारे साथ न्याय करे।"

रौशन सर का क्या मामला है? पटना में 2 जून को फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ और बवाल के मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदू कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उस केस में रौशन सर के भाई प्रिंस यादव को भी आरोपी बनाया गया था, जो गिरफ्तारी के डर से नेपाल भाग गए। 13 जून को प्रिंस की नेपाल के विराटनगर स्थित होटल में संदिग्ध मौत हो गई। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

15 जून को रौशन आनंद जब जमानत पर जेल से बाहर आए तो उन्होंने खान सर पर भाई की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई कर उन्हें झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगा रहे हैं। रौशन सर लगातार कर रहे हैं कि अगर उन्हें जेल नहीं भेजा जाता, तो उनके भाई की मौत नहीं होती।

भरत तिवारी कौन था? भरत तिवारी भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव का रहने वाला था। 17 जून को भोजपुर एसटीएफ और स्थानीय थाना पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। परिजन ने आरोप लगाया कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने उसे गोली मार दी। इस पर सियासी पारा गर्माया है। पक्ष और विपक्ष के कई नेता इसे हत्याकांड बताते हुए पुलिस पर निशाना साध रहे हैं। मां के बयान पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ शाहपुर थाने में हत्या का केस भी दर्ज किया गया है, जिसमें तत्कालीन एसडीपीओ और थानेदार समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है।