अनंत सिंह की तरह हमको भी ना जीने की खुशी ना मरने का गम, वो हमको भी मरवा सकता है; खान सर पर बोले रौशन आनंद

रौशन आनंद सर ने एक इंटरव्यू में कहा कि सुरक्षा गार्ड लेकर चलना मेरी मजबूरी है। वो (खान सर) हमको भी मरवा सकता है। सच ये है कि वो हमको भी मरवा सकता है। बहुत धूर्त है। बहुत धूर्त टाइप का मतलब अपने लिए अपने बचाव के लिए वो कुछ भी कर सकता है। रौशन आनंद ने अनंत सिंह की एक बात को भी दोहराया है।

बिहार में कुछ महीने पहले खान ग्लोबल स्टडीज के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर और ज्ञान बिंदू के मालिक रौशन आनंद सर के बीच हुए विवाद ने सबका ध्यान खींचा था। इस पूरे विवाद में रौशन आनंद को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। इतना ही नहीं इस विवाद के बीच ही रौशन आनंद के छोटे भाई की नेपाल में रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई थी। अब एक साक्षात्कार में रौशन आनंद सर ने पूरे विवाद औऱ पुलिसिया कार्रवाई पर अपनी बात रखी है। रौशन आनंद ने दावा किया है कि खान सर उनको भी मरवा सकते हैं। इतना ही नहीं रौशन आनंद ने इस इंटरव्यू के दौरान मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का भी नाम लिया है और विधायक की कही एक बात को दोहराया है।

दरअसर 'लल्लनटॉप' के साथ एक साक्षात्कार में रौशन आनंद से जब यह पूछा गया कि आप भी अपनी रक्षा-सुरक्षा के लिए अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं? इसपर रौशन आनंद ने कहा कि मजबूरी है। वो हमको भी मरवा सकता है। सच ये है कि वो हमको भी मरवा सकता है। बहुत धूर्त है। बहुत धूर्त टाइप का मतलब अपने लिए अपने बचाव के लिए वो कुछ भी कर सकता है। किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। अगर उसको लगेगा कि मेरा जान मरवा कर वो सुरक्षित रह सकता है तो वो मेरा जान मरवा सकता है। तो हमारी मजबूरी है।

रौशन आनंद ने कहा कि 2 जून को जो गोलीकांड हुआ था जिसमें कहा गया था कि मैंने 6-7 राउंड फायरिंग अपने आंख के सामने देखी थी अगर उसकी सही से जांच हो जाए तो पता चलेगा कि यह गोलीकांड सरकारी बॉडीगार्ड लेने के लिए किया गया था। रौशन सर ने कहा कि हमपर झूठा एफआईआऱ 2 जून की रात में किया गया है। हमारी अरेस्टिंग 3 जून की सुबह 4 बजे हो गई, बिना किसी जांच के।

रौशन सर ने सवाल उठाया कि हमपर आरोप लगा तो हमको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया लेकिन उसने अपने टीचिंग करियर के शुरुआती दौर पर बहुत लड़कियों का शोषण किया, उसपर आरोप लगा लेकिन पुलिस ने जांच क्यों नहीं किया। रौशन आनंद सर ने कहा कि इसे लेकर थाने में शिकायत की गई लेकिन जांच क्यों नहीं की गई?

रौशन आनंद सर ने कहा कि हमको उस इंसान से नफरत है जिसने मेरा भाई छीन लिया। हम उसका नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। रौशन आनंद ने कहा कि वो व्यक्ति साल 2019 से ही हमारे भाई को हमसे जुदा करना चाहता था। हमारे भाई हमारे साथ सुरक्षा कवच के साथ खड़ा रहता था। वो साल 2019 से हमारे भाई के पीछे पड़ा था औऱ साल 2026 में वो सफल हुआ।

ना जीने की खुशी ना मरने का गम- रौशन आनंद इसके बाद इस साक्षात्कार में रौशन आनंद ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह का भी नाम लिया। रौशन आनंद ने सवाल उठाते हुए कहा कि हम क्या कोई अपराधी थे जो सुबह 4 बजे हमको घर में घुसकर उठा लिया गया। यह सबकुछ पुलिस के सहयोग से हुआ है औऱ हमको यह बात कहने में डर नहीं है। अनंत सिंह कहते हैं ना-जीने की खुशी ना मरने का गम। हमारे साथ भी अब वही है। ना जीने की खुशी है और ना मरने का गम है।