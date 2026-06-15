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गिरफ्तारी के डर से नेपाल भागा था प्रिंस यादव, भाई बोले- साजिश कर हत्या हुई; खान कोचिंग सेंटर के बाहर बढ़ा पहरा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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प्रिंस यादव की मौत को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। प्रिंस यादव मुसल्लहपुर हाट में दो जून की रात खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और पथराव की घटना में नामजद आरोपी था। प्रिंस यादव पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भाग गया था।

गिरफ्तारी के डर से नेपाल भागा था प्रिंस यादव, भाई बोले- साजिश कर हत्या हुई; खान कोचिंग सेंटर के बाहर बढ़ा पहरा

पटना स्थित ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव के साथ नेपाल में क्या हुआ? यह अभी जांच का विषय है। प्रिंस यादव की मौत को फिलहाल संदिग्ध कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग इसे हत्या भी कह रहे हैं। इस बीच प्रिंस यादव की मौत के बारे में उनके चचेरे भाई का कहना है कि साजिश के तहत उसकी हत्या कराई गई है। प्रिंस यादव के चचेरे भाई ने कहा कि उनके भाई की मौत की जांच होनी चाहिए। इधर सोमवार यानी आज रौशन आनंद सर को पटना की एक अदालत से नियमित जमानत भी मिल चुकी है। इधर प्रिंस की मौत के बाद खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

नेपाल भाग गया था प्रिंस यादव

प्रिंस की मौत को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। प्रिंस यादव मुसल्लहपुर हाट में दो जून की रात खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और पथराव की घटना में नामजद आरोपी था। प्रिंस यादव पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भाग गया था। फरार प्रिंस यादव को पकड़ने के लिए पटना पुलिस की दो टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। पुलिस ने प्रिंस की गिरफ्तारी के लिए पटना, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी में छापेमारी कर रही थी।

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प्रिंस ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था जिससे पुलिस को उसका लोकेशन नहीं मिल रहा था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी मिल गई थी कि प्रिंस यादव बॉर्डर इलाके में शरण लिए हुए है, लेकिन जिस स्थान पर वो था उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस बीच रविवार को अचानक प्रिंस यादव की मौत की सूचना ने सभी को हैरान कर दिया। यह भी सूचना आई थी कि नेपाल के एक होटल में प्रिंस यादव की लाश मिली है और ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हुई है।

नेपाल के होटल में हुई थी मौत

आपको बता दें कि पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में शनिवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। खान सर और रौशन आनंद के बीच हाल के विवाद में प्रिंस यादव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज था। इस मामले में नेपाल पुलिस ने चार भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें सहरसा निवासी अंकित कुमार यादव, रौशन यादव, लट्टु यादव तथाा जयराम यादव शामिल हैं। बताया जा रहा है कि प्रिंस यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ विराटनगर के वार्ड संख्या-10 स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। शनिवार की देर रात करीब 11 बजे उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए विराटनगर अस्पताल में लाया गया था। जहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।

खान कोचिंग सेंटर के बाहर बढ़ी सुरक्षा

प्राथमिक जानकारी में अत्यधिक शराब सेवन के बाद उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने की बात सामने आई है। हालांकि, प्रिंस यादव के मौत की वास्तविक कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नेपाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी है। होटल में मौजूद साथियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। होटल के रजिस्टर और सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। इधर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद पटना पुलिस ने एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। इस मामले के बाद कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए खान कोचिंग सेंटर के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही इलाके में आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर रोक-रोक कर लोगों से पूछताछ की जा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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