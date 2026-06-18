खान सर से विवाद के बीच जदयू नेता संजय झा से मिले रौशन आनंद सर, जांच का मिला भरोसा

Raushan Anand Meet Sanjay Jha: रौशन आनंद सर और संजय झा के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक ने कहा है कि संजय झा ने उन्हें पूरे मामले में जांच करा कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है।

Raushan Anand Meet Sanjay Jha: खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक रौशन आनंद सर के बीच अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। इधर रौशन आनंद सर ने अब जनता दल (यूनाइटेड) के नेता संजय झा से मुलाकात की है। संजय झा से मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है। इस तस्वीर में रौशन आनंद सर और उनके सहयोगी संजय झा के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रह है कि यह मुलाकात करीब 15-20 मिनट तक चली है। संजय झा से मुलाकात के बाद रौशन आनंद ने मीडिया को यह भी बताया है कि JDU नेता ने उनसे क्या कहा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संजय झा से मिलने के बाद रौशन आनंद सर ने कहा कि यह मुलाकात सकारात्मक रही है। संजय झा ने इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की बजाए न्याय और कानून व्यवस्था के नजरिए से देखा है। रौशन आनंद सर ने कहा कि संजय झा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बिहार सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी। इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक, कार्रवाई भी होगी।

सरकार सबका हिसाब करेगी- संजय झा बता दें कि संजय झा पहले भी इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में इस पूरे प्रकरण को लेकर मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर संजय झा ने तल्ख लहजे में कहा था कि अगर किसी भी कोचिंग संस्थान को लगता है कि वो सबसे ऊपर है और कानून से ऊपर है तो सरकार सबका हिसाब करेगी। संजय झा ने कहा था कि यदि टीचर ही आपस में बमबारी करेंगे तो क्या सीखाएंगे छात्रों को? अभिभावक बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। यह सबकुछ सरकार की नजर में है। चाहे कोई भी कोचिंग संस्था हो और उसके लगे कि हम ताकतवर हैं तो सरकार कानून व्यवस्था स्थापित करना जानती है। यहां कानून का राज है और कानून का ही राज चलेगा। कोई भी सोच ले कि हम कानून से ऊपर हैं तो सरकार सबका हिसाब करेगी। प्रिंस यादव की मौत पर संजय झाा ने कहा था कि यह घटना बिहार के बाहर हुई है फिर भी सरकार इसे देखेगी। सभी चाहते हैं कि इस मामले का सच उजागर हो ताकि न्याय हो सके।

पटना के थाने में रौशन आनंद सर का धरना इधर फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की साजिश रचने की एफआईआर दर्ज कराने बुधवार को ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद पांच घंटे तक कदमकुआं थाने में डटे रहे। शाम पांच बजे थाने पहुंचे रौशन आनंद को रात करीब 10 बजे समझा-बुझाकर पुलिस के वरीय अधिकारियों ने घर भेजा। दरअसल, बुधवार की शाम रौशन आनंद खान सर पर भाई प्रिंस यादव की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराने कदमकुआं थाने पहुंचे थे। चूंकि प्रिंस यादव की मौत नेपाल में हुई है, इसलिए पुलिस ने घटना स्थल के दूसरे देश में होने का हवाला देते हुए केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रौशन आनंद थाने के बाहर ही धरने पर बैठने की घोषणा कर दी। वहीं, समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रात करीब 10 बजे वरीय अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया।