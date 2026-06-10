जेल में बंद रौशन आनंद ने फिर लगाई जमानत याचिका, खान सर विवाद में कोर्ट से लग चुका है झटका

खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल के केस में जेल गए ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद उर्फ रौशन सर ने पटना के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है। निचली अदालत से एक दिन पहले उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी।

पटना में फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुए बवाल के मामले में ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद ने फिर से जमानत के लिए अर्जी लगाई है। जेल में बंद रौशन सर की ओर से पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियमित जमानत की याचिका दायर की गई है। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इससे पहले उन्हें निचली अदालत से झटका लग चुका है। मंगलवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पटना के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने एक दिन पहले कहा था कि रौशन आनंद के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। यह गंभीर मामला है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दंडाधिकारी की अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उनके वकील ने पटना के जिला एवं सत्र न्यायालय में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की है। इस पर सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट ने 11 जून की तारीख तय की है।

बेऊर जेल में बंद हैं रौशन सर खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़, पथराव और गार्ड से मारपीट के मामले में ज्ञान बिंदु संस्थान के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत 3 लोगों को पुलिस ने 3 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद से रौशन सर पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।

रौशन सर को रिहा करने की मांग कर रहे समर्थक ज्ञान बिंदु एकेडमी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रौशन सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया था। कोचिंग स्टूडेंट्स उन्हें निर्दोष बताते हुए तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को उनके कोचिंग सेंटर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया था। गुरुवार शाम को भी मार्च बुलाया गया है। चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने रौशन आनंद को निर्दोष बताते हुए उन्हें छोड़ने की मांग पुलिस से की थी।

जेल में क्यों हैं रौशन आनंद? 2 जून की रात को पटना के मुसल्लहपुर स्थित फैजल खान उर्फ खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ और पथराव कर दिया था। खान सर के एक गार्ड की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। खान सर के मैनेजर की शिकायत पर कदमकुआं थाना पुलिस ने रौशन आनंद समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अगले दिन पुलिस ने रौशन सर और उनके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया था।

खान सर और रौशन आनंद का विवाद क्या है? ये दोनों ही पटना के चर्चित कोचिंग शिक्षक हैं। हाल ही में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था। इसका क्रेडिट लेने की कोचिंग संस्थानों में होड़ मची थी। इसी बात पर खान सर और रौशन सर के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद बवाल मचा था।

खान सर के गार्डों ने की थी फायरिंग 2 जून की रात को हुए बवाल के दौरान खान सर के दो गार्ड ने फायरिंग की थी। 4 जून का इसका वीडियो ज्ञान बिंदु एकेडमी की ओर से जारी किया गया। इसके बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज की। इसमें फैजल खान को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। खान सर ने कहा था कि गार्ड ने आत्मरक्षा में हवा में गोलियां चलाई थीं।

खान सर क्यों नहीं हुए गिरफ्तार? फायरिंग मामले में दर्ज एफआईआर में दोनों गार्ड के साथ खान सर का भी नाम है। हालांकि, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मंगलवार को उनकी ओर से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी और सरकार से इस पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।