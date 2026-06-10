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जेल में बंद रौशन आनंद ने फिर लगाई जमानत याचिका, खान सर विवाद में कोर्ट से लग चुका है झटका

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल के केस में जेल गए ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद उर्फ रौशन सर ने पटना के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है। निचली अदालत से एक दिन पहले उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। 

जेल में बंद रौशन आनंद ने फिर लगाई जमानत याचिका, खान सर विवाद में कोर्ट से लग चुका है झटका

पटना में फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुए बवाल के मामले में ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद ने फिर से जमानत के लिए अर्जी लगाई है। जेल में बंद रौशन सर की ओर से पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियमित जमानत की याचिका दायर की गई है। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इससे पहले उन्हें निचली अदालत से झटका लग चुका है। मंगलवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पटना के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने एक दिन पहले कहा था कि रौशन आनंद के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। यह गंभीर मामला है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दंडाधिकारी की अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उनके वकील ने पटना के जिला एवं सत्र न्यायालय में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की है। इस पर सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट ने 11 जून की तारीख तय की है।

बेऊर जेल में बंद हैं रौशन सर

खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़, पथराव और गार्ड से मारपीट के मामले में ज्ञान बिंदु संस्थान के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत 3 लोगों को पुलिस ने 3 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद से रौशन सर पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।

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रौशन सर को रिहा करने की मांग कर रहे समर्थक

ज्ञान बिंदु एकेडमी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रौशन सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया था। कोचिंग स्टूडेंट्स उन्हें निर्दोष बताते हुए तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को उनके कोचिंग सेंटर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया था। गुरुवार शाम को भी मार्च बुलाया गया है। चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने रौशन आनंद को निर्दोष बताते हुए उन्हें छोड़ने की मांग पुलिस से की थी।

जेल में क्यों हैं रौशन आनंद?

2 जून की रात को पटना के मुसल्लहपुर स्थित फैजल खान उर्फ खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ और पथराव कर दिया था। खान सर के एक गार्ड की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। खान सर के मैनेजर की शिकायत पर कदमकुआं थाना पुलिस ने रौशन आनंद समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अगले दिन पुलिस ने रौशन सर और उनके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया था।

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खान सर और रौशन आनंद का विवाद क्या है?

ये दोनों ही पटना के चर्चित कोचिंग शिक्षक हैं। हाल ही में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था। इसका क्रेडिट लेने की कोचिंग संस्थानों में होड़ मची थी। इसी बात पर खान सर और रौशन सर के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद बवाल मचा था।

खान सर के गार्डों ने की थी फायरिंग

2 जून की रात को हुए बवाल के दौरान खान सर के दो गार्ड ने फायरिंग की थी। 4 जून का इसका वीडियो ज्ञान बिंदु एकेडमी की ओर से जारी किया गया। इसके बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज की। इसमें फैजल खान को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। खान सर ने कहा था कि गार्ड ने आत्मरक्षा में हवा में गोलियां चलाई थीं।

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खान सर क्यों नहीं हुए गिरफ्तार?

फायरिंग मामले में दर्ज एफआईआर में दोनों गार्ड के साथ खान सर का भी नाम है। हालांकि, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मंगलवार को उनकी ओर से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी और सरकार से इस पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

खान सर क्यों पहुंचे हाईकोर्ट?

खान सर ने बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक नई याचिका लगाई। उन्होंने उच्च न्यायालय से कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। साथ ही अपने कोचिंग सेंटर को फिर से खोलने के निर्देश देने की भी उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है, जो इस घटना के बाद से बंद है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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