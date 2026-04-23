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एसआईआर में जिनके नाम कटे उनके राशन कार्ड-डीएल होंगे रद्द, नेपाली बेटियों को नागरिकता देने का भी इंतजाम

Apr 23, 2026 01:12 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, धीरज, पूर्णिया
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बिहार में ब्याही गयी नेपाली बेटियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए कैंप लगाकर आवदेन लिया जायेगा। इसके लिए सर्वे कार्य के बाद संबंधित साइट पर ऐसे लोगों का डाटा अपलोड किया जायेगा।

एसआईआर में जिनके नाम कटे उनके राशन कार्ड-डीएल होंगे रद्द, नेपाली बेटियों को नागरिकता देने का भी इंतजाम

एसआईआर के बाद मतदाता सूची से जिनका हटाया गया है, उनका राशन कार्ड और डीएल भी रद्द होगा। सीमांचल से घुसपैठ को खत्म करने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कवायद जल्द शुरू की जाएगी। बता दें कि एसआईआर के दौरान सीमांचल के चार जिलों से पांच लाख मतदाताओं के नाम हटाये गये थे। मतदाता सूची से जिनके नाम हटाये गये हैं, उनके पास अगर राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसे भी रद्द किया जायेगा। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान के साथ बातचीत में कहा कि एसआईआर के दौरान जिनके नाम हटाये गये हैं, उनके डीएल व राशन रद्द करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

खास बात यह है कि सीमांचल में होने वाली फंडिंग पर भी नेशनल एजेंसी की पैनी नजर है। कई ऐसे संस्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां करोड़ों की फंडिंग हो रही है। इसकी जद में आए संस्थानों को होने वाली फंडिंग की जांच हो रही है। भारतीय खाद के नेपाल भेजे जाने का धंधा भी बंद होगा। कालाबाजारी कर भारतीय खाद को नेपाल में खपाने वाले लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जायेगी। सीमांचल में साइबर क्राइम के मामले पर भी नकेल लगेगी। गुंडा बैंक, म्यूल एकाउंट समेत साइबर क्राइम पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। बिहार में ब्याही गयी नेपाली बेटियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए कैंप लगाकर आवदेन लिया जायेगा। इसके लिए सर्वे कार्य के बाद संबंधित साइट पर ऐसे लोगों का डाटा अपलोड किया जायेगा।

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प्रमंडीलय आयुक्त राजेश कुमार के मुताबिक यह सीमांचल का मसला नहीं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। नेपाल और बांग्लादेश की सटी सीमा के साथ चिकन नेक को ध्यान में रखते हुए सीमांचल की सुरक्षा व्यवस्था पर स्थानीय प्रशासन के साथ राज्य और केंद्र सरकार का विशेष फोकस है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीमांचल के क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धता के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज के तहत 34 गांवों में काम चल रहा है। किशनगंज के चार प्रखंड के 22 गांवों और अररिया के तीन प्रखंड 12 गांवों में काम चल रहा है। सीमावर्ती पिछड़े गांवों में विकास को लेकर स्पेशल फंड दिया जा रहा है।

इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। वॉच टावर बन रहा है। इसमें सायरन लगा होगा। इससे किसी तरह की घोषणा भी होगी। यहां की अर्थव्यस्था को मजबूत बनाने के लिए कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। पूर्णिया-पटना एवं गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। सीमांचल में चाय की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा। साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती का विस्तार किया जायेगा ताकि किसान अधिक समृद्ध हो सके और इस पिछड़े इलाके में संपन्नता आये। लोगों के रोजी-रोजगार को देखते हुए नई इंडस्ट्री भी स्थापित की जायेगी।

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फरवरी में सीमांचल में आये थे शाह, अब मई में दिल्ली में बैठक

सीमांचल केंद्र सरकार की सुरक्षा के आंचल में है। सीमांचल की चुनौतियों और विकास को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मई के पहले सप्ताह में बैठक करने वाले हैं। समीक्षा बैठक से पहले सीमांचल से लेकर पटना तक तैयारी चल रही है। पुलिस और प्रशासनिक महकमा केंद्र से मिले होमवर्क को कंप्लीट करने में जुट गये हैं। फरवरी माह में सीमांचल में सुरक्षा और विकास को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं यहां पहुंचे थे। अधिकारियों को कई टास्क सौंपे थे। अब दिल्ली में इसको लेकर समीक्षा बैठक होगी। इसके मद्देजनर मंगलवार को बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एवं पुलिस महानिदेशक विनय कुमार किशनगंज में बैठक कर चुके हैं। बैठक में सुरक्षा से लेकर विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

Nishant Nandan

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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