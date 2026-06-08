NDA में पार्टी के विलय से उपेंद्र कुशवाहा का इनकार, बोले- दुनिया की कोई ताकत...
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं। गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, ‘हम लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।’
छोराष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का एनडीए में विलय करने की अटकलों को खारिज किया है। रविवार को उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विलय का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं। गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, ‘हम लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए।’
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, 'कई महीने पहले यह खबर चली कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय होने वाला है। कुछ मीडिया चैनलों में यह खबर चली और तारीख की भी घोषित कर दी गई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि सब कुछ तय हो चुका है और महज औपचारिकता बाकी है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था।' उन्होंने कहा कि आप 100 प्रतिशत इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व किसी एक पद को लेकर खत्म नहीं होगा। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं कर सकती है।'
पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश
रविवार को पार्टी के प्रदेश सम्मेलन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वह एनडीए का हिस्सा हैं और आगे भी बने रहेंगे। गौरतलब है कि विधान परिषद का टिकट बेटे को नहीं मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘उपेंद्र कुशवाहा एक परिवार चलते हैं। एक पार्टी चलते हैं और आप सब लोग उसका हिस्सा हैं।’
क्या दीपक प्रकाश को छोड़ना पड़ेगा मंत्री पद?
बिहार में 18 जून को होने वाले विधान परिषद (MLC) चुनाव से पहले एनडीए के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चर्चा का केंद्र बिहार सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश हैं, जिनका नाम एनडीए की ओर से घोषित एमएलसी उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई मंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो उसे छह महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। दीपक प्रकाश फिलहाल मंत्री हैं, इसलिए एमएलसी उम्मीदवारों की सूची में नाम नहीं होने से उनके मंत्री पद पर संकट की चर्चा तेज हो गई है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें