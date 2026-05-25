Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रेपिस्ट को 20 साल कैद, 60 हजार जुर्माना; 13 साल की बच्ची से कई दिनों तक किया था दुष्कर्म

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भभुआ सिविल कोर्ट के पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने यह फेसला किया। दोषी को 20 साल कैद और 60 हजार जुर्माना लगाया गया।

रेपिस्ट को 20 साल कैद, 60 हजार जुर्माना; 13 साल की बच्ची से कई दिनों तक किया था दुष्कर्म

बिहार के कैमूर में एक दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जेल के साथ 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर सजा पूरी करने के बाद 9 माह तक जेल में रहना पड़ेगा। कांड के दोषी ने एक किशोरी को अगवा कर कई दिनों तक स्थान बदल बदल तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस की दबिश बढ़ाए जाने पर वह पीड़िता को एक स्थान से भगाकर दूसरे स्थान पर ले जाता था। आखिरकार पीड़िता को उसी के घर से बरामद किया गया। अदालत के फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतोष जाहिर किया है।

भभुआ सिविल कोर्ट के पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने यह सजा सुनाई। आरोपी ने 13 वर्षीया छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अजाम दिया था। सोमवार को कोर्ट ने उसे 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसके अलावा 60 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर 9 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा की बात अदालत द्वारा कही गई है। सजा पाने वाला आरोपी उपेन्द्र बैठा रोहतास जिला के कोचस थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव निवासी रामाशंकर बैठा का पुत्र है। पुलिस ने काफी मशक्कत करके उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बरामदगी के बाद पीड़िता को उसके माता पिता के साथ भेज दिया गया था।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: सासाराम में दो ट्रकों की भिड़ंत, घायल चालक ने इलाज के दौरान तोड़ा

पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पांडेय ने बताया कि 20 जनवरी 2025 को उपेंद्र ने किशोरी को अगवा कर लिया और गुप्त स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस दबाव बनाने लगी तो अपने परिजनो के सहयोग से पीड़िता को कई स्थानों पर हटाते रहा। वह जहां भी लड़की को ले गया, उसके साथ रातें रंगीन की। आखिरकार पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के घर से बरामद किया। आरोपी को उसके कर्मों की सजा मिल गई।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: बेगूसराय में निगरानी विभाग का छापा, घूस लेते क्लर्क गिरफ्तार

मामले में मोहनियां थाना में मुकमदा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से सात साक्षियों का साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी। पीड़िता की उम्र, मानवीय संवेदना, शारीरिक मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को चार लाख रुपया भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर को दिया गया है। पीड़िता की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं भी आगे आई हैं।

ये भी पढ़ें:इंजीनियरिंग छात्रा की मौत के मामले में दोस्त रॉबिन हिरासत में, चैटिंग से फंसा

(भभुआ से उदय प्रकाश की रिपोर्ट)

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Rape Case अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।