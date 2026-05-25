रेपिस्ट को 20 साल कैद, 60 हजार जुर्माना; 13 साल की बच्ची से कई दिनों तक किया था दुष्कर्म

भभुआ सिविल कोर्ट के पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने यह फेसला किया। दोषी को 20 साल कैद और 60 हजार जुर्माना लगाया गया।

बिहार के कैमूर में एक दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जेल के साथ 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर सजा पूरी करने के बाद 9 माह तक जेल में रहना पड़ेगा। कांड के दोषी ने एक किशोरी को अगवा कर कई दिनों तक स्थान बदल बदल तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस की दबिश बढ़ाए जाने पर वह पीड़िता को एक स्थान से भगाकर दूसरे स्थान पर ले जाता था। आखिरकार पीड़िता को उसी के घर से बरामद किया गया। अदालत के फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतोष जाहिर किया है।

भभुआ सिविल कोर्ट के पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने यह सजा सुनाई। आरोपी ने 13 वर्षीया छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अजाम दिया था। सोमवार को कोर्ट ने उसे 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसके अलावा 60 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर 9 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा की बात अदालत द्वारा कही गई है। सजा पाने वाला आरोपी उपेन्द्र बैठा रोहतास जिला के कोचस थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव निवासी रामाशंकर बैठा का पुत्र है। पुलिस ने काफी मशक्कत करके उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बरामदगी के बाद पीड़िता को उसके माता पिता के साथ भेज दिया गया था।

पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पांडेय ने बताया कि 20 जनवरी 2025 को उपेंद्र ने किशोरी को अगवा कर लिया और गुप्त स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस दबाव बनाने लगी तो अपने परिजनो के सहयोग से पीड़िता को कई स्थानों पर हटाते रहा। वह जहां भी लड़की को ले गया, उसके साथ रातें रंगीन की। आखिरकार पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के घर से बरामद किया। आरोपी को उसके कर्मों की सजा मिल गई।

मामले में मोहनियां थाना में मुकमदा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से सात साक्षियों का साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी। पीड़िता की उम्र, मानवीय संवेदना, शारीरिक मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को चार लाख रुपया भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर को दिया गया है। पीड़िता की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं भी आगे आई हैं।