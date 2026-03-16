मुंह में कपड़ा ठूंस रेप किया, बनाया गंदा वीडियो; दोषी को 14 साल जेल और 53 हजार जुर्माना

पीड़िता शौच करने के लिए बांस के पेड़ के पीछे गई तो आरोपी मौके का फायदा उठा कर पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया तथा भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

Bihar Crime News: बिहार के अररिया में रेप करके युवती को गर्भवती बनाने का मामला प्रमाणित होने पर दोषी युवक को 14 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। युवक पर कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 53 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को 01 वर्ष का साधारण कारावास की सजा जेल में रहते हुए काटना पड़ेगा।

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यह सजा एसटी केस 153/2024 में सुनायी गयी है। 24 वर्षीय आरोपी युवक फैजान पिता इमरान जिले के पलासी थाना क्षेत्र के पचेली गांव का रहने वाला है। जानकारी देते हुए सरकार की ओर से एपीपी राजा नंद पासवान ने बताया कि जब पीड़िता सह सूचिका शौच करने के लिए बांस के पेड़ के पीछे गई तो आरोपी मौके का फायदा उठा कर पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया तथा भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

इसी दौरान रेपिस्ट के अन्य सहयोगियों ने इस मामले का फोटो/वीडियो बना लिया था। जब पीड़िता रोने लगी तो आरोपी युवक के द्वारा कहा गया कि ज़्यादा रोओगी तो वीडियो बनाकर फेसबुक पर वायरल कर देंगे। डरकर पीड़िता ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। आरोपी ने उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर मामले को शांत करा दिया।

घटना के 02 माह बाद जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो इसकी जानकारी परिजनों को हो गई। परिवार के लोगों ने ग्रामीण पंचायत में यह मामला उठाया। पंचायत में शादी कर देने का फैसला हुआ लेकिन आरोपी युवक व उसके परिजन नहीं माने। अंतत: पीड़िता के द्वारा आरोपी युवक सहित अन्य के विरुद्ध महिला थाना में थाना कांड संख्या 08/2023 दर्ज करवाया गया। पुलिस ने छानबीन की और कांड को सत्य पाते हुए चार्जशीट समर्पित किया।