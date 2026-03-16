मुंह में कपड़ा ठूंस रेप किया, बनाया गंदा वीडियो; दोषी को 14 साल जेल और 53 हजार जुर्माना
पीड़िता शौच करने के लिए बांस के पेड़ के पीछे गई तो आरोपी मौके का फायदा उठा कर पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया तथा भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
Bihar Crime News: बिहार के अररिया में रेप करके युवती को गर्भवती बनाने का मामला प्रमाणित होने पर दोषी युवक को 14 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। युवक पर कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 53 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को 01 वर्ष का साधारण कारावास की सजा जेल में रहते हुए काटना पड़ेगा।
यह सजा एसटी केस 153/2024 में सुनायी गयी है। 24 वर्षीय आरोपी युवक फैजान पिता इमरान जिले के पलासी थाना क्षेत्र के पचेली गांव का रहने वाला है। जानकारी देते हुए सरकार की ओर से एपीपी राजा नंद पासवान ने बताया कि जब पीड़िता सह सूचिका शौच करने के लिए बांस के पेड़ के पीछे गई तो आरोपी मौके का फायदा उठा कर पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया तथा भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
इसी दौरान रेपिस्ट के अन्य सहयोगियों ने इस मामले का फोटो/वीडियो बना लिया था। जब पीड़िता रोने लगी तो आरोपी युवक के द्वारा कहा गया कि ज़्यादा रोओगी तो वीडियो बनाकर फेसबुक पर वायरल कर देंगे। डरकर पीड़िता ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। आरोपी ने उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर मामले को शांत करा दिया।
घटना के 02 माह बाद जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो इसकी जानकारी परिजनों को हो गई। परिवार के लोगों ने ग्रामीण पंचायत में यह मामला उठाया। पंचायत में शादी कर देने का फैसला हुआ लेकिन आरोपी युवक व उसके परिजन नहीं माने। अंतत: पीड़िता के द्वारा आरोपी युवक सहित अन्य के विरुद्ध महिला थाना में थाना कांड संख्या 08/2023 दर्ज करवाया गया। पुलिस ने छानबीन की और कांड को सत्य पाते हुए चार्जशीट समर्पित किया।
एपीपी राजा नंद पासवान ने बताया कि कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी युवक को दोषी पाया। सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो मोजाहिद हुसैन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। दोनों पक्षों की सुनावाई के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें