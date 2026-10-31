8 साल की बच्ची के रेपिस्ट को 20 वर्ष जेल की सजा, छठी समारोह से मासूम को ले गया था दुष्कर्मी

पुलिस के साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर मुजफ्फरपुर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा दी है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। विकास कुमार (25) सकरा थाने के एक गांव से चार वर्ष पहले आठ वर्ष की बच्ची को बाइक से घुमाने के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया था। सुनवाई के दौरान पुलिस के साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने उसे 20 वर्ष कारावास की सजा दी है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। विकास मिठनपुरा थाना क्षेत्र(शहरी इलाके) का रहने वाला है।

विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने शुक्रवार को उसे सजा सुनाई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को पांच लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की अनुशंसा भेजी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। कोर्ट के फैसले से पीड़िता के परिजनों को संतोष मिला है।

दर्द से छटपटा रही थी मासूम पीड़ित बच्ची की मां ने 17 मई 2022 को महिला थाने में केस दर्ज कराया था। कहा था कि 16 मई 2022 को उसके पड़ोस में एक बच्चे की छठी थी। इसमें पड़ोसी का रिश्तेदार मिठनपुरा थाना क्षेत्र का विकास कुमार बाइक से आया था। शाम सात बजे विकास उसकी आठ वर्षीया पुत्री को बाइक से घुमाने ले गया। रात के 12 बजे तक जब वह नहीं लौटा तो ग्रामीणों के साथ खोजबीन शुरू की गई। रात डेढ़ बजे विकास बच्ची को लेकर वहां पहुंचा। बच्ची दर्द से छटपटा रही थी। बच्ची ने सुनसान स्थान पर दुष्कर्म की बात बताई। रेप की बात सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। किसी को विकास की इस करतूत पर विश्वास नहीं हो रहा था

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ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा से रेप का प्रयास मुजफ्फरपुर के फकुली थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार देर शाम कोचिंग से घर लौट रही 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। इस संबंध में छात्रा के पिता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें गांव के ही रविरंजन को आरोपित किया है। रविरंजन शादीशुदा है।