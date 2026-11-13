जन्मदिन की रील्स मौत की वजह; वीडियो पर विवाद में दनादन फायरिंग, हवलदार के बेटे की हत्या

मृतक ऋतिक सिंह ने अपने जन्मदिन पर विरोधियों पर तंज कसने वाली रील्स बनाई थी। बदला लेने के लिए विरोधी अमन और अमृतांशु ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी।

आरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार में भोजपुर के गजराजगंज ओपी क्षेत्र के बामपाली बांध के समीप गुरुवार की शाम पूर्व के विवाद में चार दोस्तों पर गोलियां बरसाई गईं। करीब 15 राउंड की गई फायरिंग में बिहार पुलिस के एक हवलदार के बेटे की मौत हो गयी, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कांड का एक कारण सोशल मीडिया पर रंगदारी वाली रील्स बनाना भी बताया जा रहा है।

मृत युवक मूल रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव निवासी हरेंद्र सिंह का 26 वर्षीय पुत्र ऋतिक सिंह था। वर्तमान में वह नगर थाना क्षेत्र के मझौंवा देव नगर मोहल्ले में रहता था। हरेंद्र सिंह पूर्व में स्पेशल ब्रांच में थे, जिनका हाल में ही सुपौल तबादला हुआ है। जख्मी युवक धोबहां थाना क्षेत्र के देवढ़ी (कड़रा) गांव निवासी राम अवतार सिंह का 22 वर्षीय पुत्र युवराज सिंह है। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है।

खदेड़कर मारी गोली आरा के नवादा थाना क्षेत्र के केजी रोड निवासी अमन कुमार और अमृतांशु सहित अन्य लड़कों पर दोनों को खदेड़ कर गोली मारने का आरोप लगाया जा रहा है। ऋतिक सिंह को चार गोलियां मारी गई हैं, जिसमें दो गोली उसके सिर के पिछले हिस्से और दो पीठ पर लगी हैं। युवराज सिंह को दो गोलियां मारी गयी हैं। एक गोली पीठ, जबकि दूसरी गोली कमर के निचले हिस्से में लगी है। हमलावरों की संख्या 10 बतायी जा रही है, जो दोनों के परिचित हैं। सभी बिहिया से बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। मोबाइल पर गाली-गलौज के विवाद में दोस्तों को गोली मारने की बात सामने आ रही है।

जंगल के राजा से का लड़ीहे सियार रे...पर बनाई थी रील बामपाली गोलीबारी कांड के पीछे दुश्मनी और वर्चस्व के साथ सोशल मीडिया पर रंगदारी वाली रील्स की बात भी सामने आ रही है। चर्चा के अनुसार ऋतिक सिंह और उसके विरोधी की ओर से सोशल मीडिया पर रंगदारी वाले गानों पर रील्स बनाकर एक दूसरे को चुनौती दी जा रही थी।‌ बताया जा रहा है कि कुछ रोज पहले ही ऋतिक की ओर से अपने जन्मदिन के मौके पर रंगदारी वाले गानों पर रील्स बनाकर विरोधियों पर तंज कसा गया था। जंगल के राजा से का लड़ीहे सियार रे...गाना पर रील्स में ऋतिक की ओर से अपने को शेर और विरोधियों को सियार बताया था। कहा जा रहा है कि इससे दुश्मनी बढ़ गई और फोन पर गाली गलौज हुई थी।

दस हमलावर करने लगे ताबड़तोड़ फायरिंग हवलदार के मृत बेटे ऋतिक सिंह के दोस्त रोशन कुमार ने बताया कि हम चार दोस्त एक परिचित की बर्थडे पार्टी में भाग लेने बिहिया गये थे। शाम में आरा लौट रहे थे। इसी क्रम में बामपाली बांध के पास बैठे थे। तभी सूचना मिली कि सभी अभियुक्त घर पर पहुंचे हैं। इसके बाद अभियुक्तों ने फोन कर उन लोगों को बुलाया। इस पर चारों चल पड़े।