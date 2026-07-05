VIDEO: रास्ते के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, जमकर चले पत्थर और लाठी; उपसरपंच पर आरोप

नालंदा में रास्ते के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। लाठी, डंडे के साथ पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है।

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा में रास्ते के विवाद में जमकर गोलियां चलीं। ताबड़तोड़ फायरिंग और लाठी, पत्थर चलाकर दबंगों ने दहशत मचा दिया। मामला रहुई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का है। गांव में तीन फीट रास्ते की जमीन को लेकर हुए विवाद था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है। लाइव हिन्दुस्तान भी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मौके पर पहुंची पुलिस वीडियो की जांच और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, सोंनसा पंचायत के उपसरपंच उमेश यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कई राउंड फायरिंग की। बताया जाता है कि जीतन यादव अपनी जमीन छोड़कर तीन फीट रास्ता देने के बाद वहां दीवार निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान उपसरपंच ने इसका विरोध किया और विवाद बढ़ने पर कथित तौर पर कई राउंड फायरिंग तथा रोड़ेबाजी की गई। वीडियो में एक शख्स को गोलियां चलाते देख जा सकता है। गोली चलने के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। कई लोगों को लाठी भांजते और पत्थर चलाते देखा जा सकता है।

कोई हताहत नहीं गोलीबारी की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी और कोई हताहत नहीं हुआ। पत्थर लगने से कुछ लोग जख्मी हो गए। घटना स्थल पर पत्थरों का अंबार लग गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना का विडीयो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

तीन गिरफ्तार घटना की सूचना मिलते ही रहुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से तीन खोखा बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं, घटना का मुख्य आरोपी और नामजद उपसरपंच उमेश यादव फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।