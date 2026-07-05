VIDEO: रास्ते के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, जमकर चले पत्थर और लाठी; उपसरपंच पर आरोप
नालंदा में रास्ते के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। लाठी, डंडे के साथ पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है।
Bihar Crime News: बिहार के नालंदा में रास्ते के विवाद में जमकर गोलियां चलीं। ताबड़तोड़ फायरिंग और लाठी, पत्थर चलाकर दबंगों ने दहशत मचा दिया। मामला रहुई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का है। गांव में तीन फीट रास्ते की जमीन को लेकर हुए विवाद था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है। लाइव हिन्दुस्तान भी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मौके पर पहुंची पुलिस वीडियो की जांच और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, सोंनसा पंचायत के उपसरपंच उमेश यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कई राउंड फायरिंग की। बताया जाता है कि जीतन यादव अपनी जमीन छोड़कर तीन फीट रास्ता देने के बाद वहां दीवार निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान उपसरपंच ने इसका विरोध किया और विवाद बढ़ने पर कथित तौर पर कई राउंड फायरिंग तथा रोड़ेबाजी की गई। वीडियो में एक शख्स को गोलियां चलाते देख जा सकता है। गोली चलने के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। कई लोगों को लाठी भांजते और पत्थर चलाते देखा जा सकता है।
कोई हताहत नहीं
गोलीबारी की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी और कोई हताहत नहीं हुआ। पत्थर लगने से कुछ लोग जख्मी हो गए। घटना स्थल पर पत्थरों का अंबार लग गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना का विडीयो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तीन गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही रहुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से तीन खोखा बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं, घटना का मुख्य आरोपी और नामजद उपसरपंच उमेश यादव फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
गांव में तनाव
वरीय अधिकारियों ने कहा है कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, हालांकि स्थिति फिलहाल पुलिस के नियंत्रण में बताई जा रही है। इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें