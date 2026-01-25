Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRaped then sold police remain indifferent Bihar girl brutalized for 6 months in UP
रेप किया, फिर बेच दिया, पुलिस रही बेपरवाह; बिहार की बेटी से यूपी में 6 माह तक दरिंदगी

रेप किया, फिर बेच दिया, पुलिस रही बेपरवाह; बिहार की बेटी से यूपी में 6 माह तक दरिंदगी

संक्षेप:

बेतिया के बगहा से छठी क्लास की छात्रा को बेहोश करके अगवा किया गया। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मना करने पर बेंत से पीटा गया। खुद शोषण किया, इसके बाद उसे दूसरे को बेच दिया।

Jan 25, 2026 10:42 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार केबगहा से अगवा छठी की छात्रा आखिरकार मिल गई पर इस दौरान उसने जो यातना झेली, यह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गोरखपुर (यूपी) में उसने छह माह तक अपराधियों की दरिंदगी झेली। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मना करने पर बेंत से पीटा गया। खुद शोषण किया, इसके बाद उसे दूसरे को बेच दिया। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में अपराधियों के चंगुल से भागी बच्ची को 112 की टीम साथ ले आयी। आंख से दिव्यांग मां और मजदूर बाप को सामने देखते ही डरी-सहमी छात्रा उनसे लिपट गई और घंटों फूट-फूटकर रोती रही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बता दें कि छात्रा का 25 जुलाई 2025 को बगहा के भैरोगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से कोचिंग जाने के दौरान अपहरण कर लिया गया था। पीड़ित छात्रा ने बताया कि बीते छह महीने उसे लगातार यातनाएं दी गईं। हाल ही में गोरखपुर पुलिस द्वारा जारी वीडियो को देखकर छात्रा के परिजनों ने उसकी पहचान कर बगहा पुलिस को सूचना दी।

ये भी पढ़ें:मरने से पहले NEET छात्रा ने रेप को लेकर मां को बताया, पिता बोले-पैसे दे रहे थे

गांव के ही बुजुर्ग ने किया बेहोश, फिर बेच दिया

गोरखपुर के गोला थाने की पुलिस को छात्रा ने बताया कि गांव के ही एक बुजुर्ग ने चाय पिलाई थी। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। दूसरे दिन होश आया तब वे लोग बात कर रहे थे कि हमलोग हल्द्वानी में हैं। यहां पर मैंने असलम खां को देखा। मेरे साथ मारपीट व शारीरिक शोषण किया गया। फिर वे लोग कहीं और ले गए। इसके बाद गोरखपुर किसी दूसरे के हाथों बेच दिया। यहां वे लोग बीते डेढ़ महीने से बात कर रहे थे कि लड़की की खबर अखबार में छप गई है। पुलिस की दबिश बढ़ रही है। मौका मिलने पर मैं भागी और एक क्लीनिक में पहुंची। यहां महिला डॉक्टर ने 112 पर कॉल की, तब पुलिस पहुंची।

दिव्यांग मां कहती रही बेटी को अगवा किया, पुलिस ने नहीं सुनी

दिव्यांग मां और गरीब पिता बार-बार पुत्री की बरामदगी के लिए भैरोगंज थाने का चक्कर लगाती रही। पुलिस से कहती रही कि गांव के बुजुर्ग ने ही मेरी पुत्री को अगवा किया है, लेकिन पुलिस निष्क्रिय बनी रही। बता दें कि बीते 25 नवंबर को हिन्दुस्तान अखबार में ‘चार माह से नहीं मिली लापता बेटी, पुलिस की सुस्ती से परिजन हताश’ हेडिंग से खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ी थी। गोरखपुर पुलिस से सूचना मिलते ही दारोगा कामेश कुमार व नेहा प्रिया के साथ छात्रा के परिजन गोरखपुर के गोला थाने पहुंचे। गोरखपुर कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया। बाल कल्याण पदाधिकारी ने छात्रा को बगहा पुलिस को सुपुर्द किया।

क्या कहती है पुलिस?

छात्रा की बरामदगी की सूचना मिली है। इसके बाद एएचटीयू प्रभारी कामेश कुमार को भेजा गया है। उनलोगों के बगहा आने के बाद आगे की कर्रवाई की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। -कुमार देवेंद्र, एसडीपीओ, बगहा।

गांव के ही बुजुर्ग ने चाय पिला बेहोश कर बेचा

गोरखपुर के गोला थाने की पुलिस को छात्रा ने बताया कि गांव के ही एक बुजुर्ग ने चाय पिलाई थी। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। दूसरे दिन होश आया तब वे लोग बात कर रहे थे कि हमलोग हल्द्वानी में हैं। यहां पर मैंने असलम खां को देखा। मेरे साथ मारपीट व शारीरिक शोषण किया गया। फिर वे लोग कहीं और ले गए। इसके बाद गोरखपुर किसी दूसरे के हाथों बेच दिया। यहां वे लोग बीते डेढ़ महीने से बात कर रहे थे कि लड़की की खबर अखबार में छप गई है। पुलिस की दबिश बढ़ रही है। मौका मिलने पर मैं भागी और एक क्लीनिक में पहुंची। यहां महिला डॉक्टर ने 112 पर कॉल की, तब पुलिस पहुंची।

ये भी पढ़ें:पकड़ा गया रेप का आरोपी बाबा श्रवण दास, नाबालिग को झांसा देकर किया था प्रेग्नेंट
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।