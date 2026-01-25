रेप किया, फिर बेच दिया, पुलिस रही बेपरवाह; बिहार की बेटी से यूपी में 6 माह तक दरिंदगी

संक्षेप: बेतिया के बगहा से छठी क्लास की छात्रा को बेहोश करके अगवा किया गया। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मना करने पर बेंत से पीटा गया। खुद शोषण किया, इसके बाद उसे दूसरे को बेच दिया।

बिहार केबगहा से अगवा छठी की छात्रा आखिरकार मिल गई पर इस दौरान उसने जो यातना झेली, यह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गोरखपुर (यूपी) में उसने छह माह तक अपराधियों की दरिंदगी झेली। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मना करने पर बेंत से पीटा गया। खुद शोषण किया, इसके बाद उसे दूसरे को बेच दिया। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में अपराधियों के चंगुल से भागी बच्ची को 112 की टीम साथ ले आयी। आंख से दिव्यांग मां और मजदूर बाप को सामने देखते ही डरी-सहमी छात्रा उनसे लिपट गई और घंटों फूट-फूटकर रोती रही।

बता दें कि छात्रा का 25 जुलाई 2025 को बगहा के भैरोगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से कोचिंग जाने के दौरान अपहरण कर लिया गया था। पीड़ित छात्रा ने बताया कि बीते छह महीने उसे लगातार यातनाएं दी गईं। हाल ही में गोरखपुर पुलिस द्वारा जारी वीडियो को देखकर छात्रा के परिजनों ने उसकी पहचान कर बगहा पुलिस को सूचना दी।

गांव के ही बुजुर्ग ने किया बेहोश, फिर बेच दिया गोरखपुर के गोला थाने की पुलिस को छात्रा ने बताया कि गांव के ही एक बुजुर्ग ने चाय पिलाई थी। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। दूसरे दिन होश आया तब वे लोग बात कर रहे थे कि हमलोग हल्द्वानी में हैं। यहां पर मैंने असलम खां को देखा। मेरे साथ मारपीट व शारीरिक शोषण किया गया। फिर वे लोग कहीं और ले गए। इसके बाद गोरखपुर किसी दूसरे के हाथों बेच दिया। यहां वे लोग बीते डेढ़ महीने से बात कर रहे थे कि लड़की की खबर अखबार में छप गई है। पुलिस की दबिश बढ़ रही है। मौका मिलने पर मैं भागी और एक क्लीनिक में पहुंची। यहां महिला डॉक्टर ने 112 पर कॉल की, तब पुलिस पहुंची।

दिव्यांग मां कहती रही बेटी को अगवा किया, पुलिस ने नहीं सुनी दिव्यांग मां और गरीब पिता बार-बार पुत्री की बरामदगी के लिए भैरोगंज थाने का चक्कर लगाती रही। पुलिस से कहती रही कि गांव के बुजुर्ग ने ही मेरी पुत्री को अगवा किया है, लेकिन पुलिस निष्क्रिय बनी रही। बता दें कि बीते 25 नवंबर को हिन्दुस्तान अखबार में ‘चार माह से नहीं मिली लापता बेटी, पुलिस की सुस्ती से परिजन हताश’ हेडिंग से खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ी थी। गोरखपुर पुलिस से सूचना मिलते ही दारोगा कामेश कुमार व नेहा प्रिया के साथ छात्रा के परिजन गोरखपुर के गोला थाने पहुंचे। गोरखपुर कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया। बाल कल्याण पदाधिकारी ने छात्रा को बगहा पुलिस को सुपुर्द किया।

क्या कहती है पुलिस? छात्रा की बरामदगी की सूचना मिली है। इसके बाद एएचटीयू प्रभारी कामेश कुमार को भेजा गया है। उनलोगों के बगहा आने के बाद आगे की कर्रवाई की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। -कुमार देवेंद्र, एसडीपीओ, बगहा।