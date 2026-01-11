खुद रेप किया, बहनोई के साथ भी सुलाया; बिहार में आरकेस्ट्रा डांसर से शादी के बहाने हैवानियत

संक्षेप: पीड़िता कमतौल में डांस करने गई थी।सचिन ने वहीं उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर शादी करके घर ले गया। घर पर उसके बहनोई ने भी डांसर के साथ रेप किया।

बिहार से सीतामढ़ी में एक आरकेस्ट्रा डांसर के साथ हैवानियत का खेल खेला गया। आरोपी ने पहले रेप किया फिर शादी का झांसा देकर पति से अलग कर दिया। फिर अपने बहनोई के साथ हमबिस्तर होने को मजबूर कर दिया। घटना जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की शिकायत पर महिला ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

पीड़िता ने अपने कथित पति और उसके बहनोई पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि पहले उससे दुष्कर्म किया गया, फिर शादी का झांसा देकर घर में रखा गया और बाद में पति के बहनोई ने भी उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने बताया कि वह आरकेस्ट्रा प्रोग्राम में डांस का काम करती है। वह अपने पहले पति को छोड़कर तीन बच्चों का भरण-पोषण डांस करके करती थी।

जानकारी के मुताबिक विगत 25 जून को आरकेस्ट्रा डांसर कमतौल थाना क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शादी में आई थी। इसी दौरान स्थानीय निवासी सचिन राम ने कथित तौर पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पैसे देकर चुप कराने की कोशिश लेकिन बात नहीं बनी। केस करने की धमकी देने पर सचिन ने पीड़िता से शादी कर घर में रखने की बात कही। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए महिला ने सचिन से शादी कर ली और उसके घर पर पत्नी के रूप में रहने लगी। सचिन के घर रहने के दौरान उसके बड़े बहनोई ने भी पति के कहने पर उससे जबरन दुष्कर्म किया। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो उसे घर से निकाल दिया गया।

इस मामले में महिला थानाध्यक्ष मनीषा कुमारी ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर तत्काल प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। थानेदार ने बताया है कि पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा।