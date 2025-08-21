Rape with girl promising marriage pregnent abortion kishanganj bihar रेप से प्रेग्नेंट हुई तो कराया अबॉर्शन, शादी का झांसा दे करता रहा शोषण; बिहार में बेवफा प्रेमी पर FIR, Bihar Hindi News - Hindustan
रेप से प्रेग्नेंट हुई तो कराया अबॉर्शन, शादी का झांसा दे करता रहा शोषण; बिहार में बेवफा प्रेमी पर FIR

आरोपी ने पहली बार युवती से रेप किया तो वह प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों के साथ मिलकर अबॉर्शन करवा दिया और फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, किशनगंज, संवाददाताThu, 21 Aug 2025 03:42 PM
बिहार के किशनगंज में एक युवती को हवस का शिकार बनाने वाले प्रेमी को पुलिस खदेड़ रही है और वह भाग रहा है। घटना टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मामले में युवती के बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। शादी का झांसा देकर चार सालों तक आरोपी पीड़त लड़की का यौन शोषण करता रहा।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चार वर्ष पूर्व आरोपी युवक टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र में युवती के साथ जबरन शारीरिक शोषण किया। इस बीच पीड़ित युवती गर्भवती हो गई। इसके बाद पीड़ित युवती को आरोपी युवक अपने गांव ले गया। गांव लेकर चार-पांच लोगों के साथ मिलकर कोई दवा पिला दी। जिससे युवती का गर्भपात हो गया। दवा पिलाने के बाद युवती की तबीयत खराब होता देख,युवती को वे लोग इलाज के लिए किशनगंज ले आया। वहां से इलाज के बाद आरोपी युवक युवती को उसके घर लाकर छोड़ दिया।

इसके बाद फिर आरोपी युवती के पास आया और शादी का प्रलोभन दिया। दोबारा आरोपी युवक ने उक्त युवती के साथ शारीरिक शोषण किया। युवती के द्वारा शादी का दवाब देने पर शादी की बात को आरोपी युवक टाल देता था। पीड़ित युवती ने घटना की आपबीती परिजनों को सुनाई। इसके बाद न्याय की गुहार लगाने महिला थाना पहुंची। महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी ने बताया कि युवती के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

महिला थाना की पुलिस ने मंगलवार की शाम दुष्कर्म मामले में दर्ज कांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिघलबैंक थाना क्षेत्र निवासी आरोपी विजय कुमार गणेश को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा की गई। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध 17 अप्रैल को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद से ही पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई थी। पुलिस की टीम को पकड़े गए आरोपी के किशनगंज आने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद उक्त कार्रवाई की गई।

मामले में 17 अप्रैल को युवती के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था की आरोपी युवक युवती के पड़ोस में ही रहता था। इस दौरान दोनों से जान पहचान हुई। धीरे-धीरे जान पहचान बढ़ने लगी। इस दौरान अक्टूबर माह में आरोपी युवक अचानक युवती के पास आ गया और शादी का प्रलोभन देने लगा और युवती के साथ गलत करने का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर शादी का प्रलोभन देकर आरोपी युवक ने युवती के साथ शारीरिक शोषण किया। आरोपी युवक ने युवती से शादी कर लेने की बात कह युवती को घटना का जिक्र किसी से नहीं करने की बात कही थी। वहीं मामले को लेकर पंचायती भी हुई थी। लेकिन पंचायती में भी बात नहीं बनी थी। इसके बाद युवती न्याय की गुहार लगाने महिला थाना पहुंची थी।