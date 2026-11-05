एक लाख ले लो और... पंचायत में लगी इज्जत की कीमत, मुंह में कपड़ा ठूंसकर युवती से रेप
पीड़िता की बहन ने बताया कि मामले को दबाने के लिए दो दिनों तक पंचायत की गई और एक लाख लेकर चुप रहने का दबाव बनाया गया।
रानीगंज, एक संवाददाता। बिहार के अररिया में रानीनीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना एक नवम्बर के दिन के दो बजे की है। पहले दो दिनों तक मामले को पंचायत स्तर पर निबटाने का प्रयास किया गया लेकिन जब बात नहीं बनी तो पीड़िता मंगलवार को थाना पहुंची। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। पंचायत में लड़की को लाखों रुपए का लालच दिया गया। एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि था कि एक लाख लेकर मामला खत्म कर लो।
पीड़िता की बहन ने बताया कि एक नवम्बर को उसकी बहन घर में ही किराना की दुकान में थी। पीड़िता के पिता बाहर रहते हैं जबकि मां उस दिन गांव में ही मजदूरी करने गयी थी। इस दौरान खरहट पंचायत स्थित नंदकार गितवास निवासी आरोपी दिनेश विश्वास उसकी दुकान में गया। उस समय पीड़िता घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी युवक घर में घुसकर लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर दरवाजा बंद कर दिया और उसकी बहन के साथ गलत काम किया। घटना के बाद पीड़िता ने दुष्कर्म की जानकारी परिजनों को दी। उसके बाद मामला सामने आया।
दो दिनों तक पंचायत,एक से पांच लाख तक का ऑफर दिया
पीड़िता की बहन ने बताया कि घटना के बाद दो दिनों तक कुछ वर्तमान जनप्रतिनिधि व कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि पीड़िता की अस्मत की कीमत लगाते रहे। मामले को निपटाने के लिए दो दिनों की पंचायती की गई। जानकारी मिल रही है कि पंचायत में एक से पांच लाख तक का प्रस्ताव देने की बात सामने आयी। पीड़िता की बहन ने बताया कि खरहट पंचायत के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि एक लाख रुपये लेकर मामला खत्म कर लो। लेकिन दो दिनों तक हुई पंचायती के बाद भी जब बात नहीं बनी तक जाकर मंगलवार को पीड़िता अपनी बहन के साथ रानीगंज थाना पहुंची और पुलिस की पूरे मामले की जानकारी दी। पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
पुलिस एक्शन तेज
युवती से दुष्कर्म का आरोपी दिनेश विश्वास (30 वर्ष) रानीगंज थाना क्षेत्र की का रहने वाला है। थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी कर ली गई। उसे पकड़ लिया गया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में अररिया भेजा दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें