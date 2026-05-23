पटना में छात्रा फिर हवस की शिकार, हॉस्टल में SSC की तैयारी कर रही युवती से चाकू भिड़ाकर रेप
शास्त्रीनगर इलाके में एसएससी की तैयारी कर रही 26 वर्षीय युवती से उसके बॉयफ्रेंड ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवक ने गुरुवार रात बहाने से पीड़िता को अपने कमरे में बुलाया और बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया।
बिहार से एजुकेशन हब पटना में एक बार फिर एक छात्रा हवस की शिकार बनी। संतोष की बात यह है कि छात्रा खुद आईजीआईएमएस पहुंच गई और इलाज कराने के साथ पुलिस को बुलाकर शिकायत दर्ज कराई। दुष्कर्मी कोई और नहीं बल्कि छात्रा का प्रेमी है जिसने चाकू की नोक पर जबरन उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।
जानकारी के मुताबिक पटना के शास्त्रीनगर इलाके में एसएससी की तैयारी कर रही 26 वर्षीय युवती से उसके बॉयफ्रेंड ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवक ने गुरुवार रात बहाने से पीड़िता को अपने कमरे में बुलाया और बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर आरोपित ने सब्जी काटने वाले चाकू से छात्रा पर हमला भी किया। पीड़िता के गर्दन, हाथ और कंधा पर जख्म के निशान भी हैं। वह खुद आईजीआईएमएस अस्पताल पहुंची। अस्पताल से सूचना मिलने पर इस संबंध में शास्त्री नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
सचिवालय डीएसपी-2 साकेत कुमार ने बताया कि घटना के बाद से आरोपित युवक फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कदमकुआं स्थित हॉस्टल में रहने छात्रा एसएससी की तैयारी के साथ ही पटना के एक निजी नर्सिंग होम में पार्ट-टाइम नौकरी करती है। बीते एक वर्ष से उसकी आईजीआईएमएस में डेटा ऑपरेटर का काम करने वाले युवक मनीष यादव से दोस्ती थी। वह मधेपुरा का रहने वाला है।
बताया जाता है है कि दोनों के बीच अक्सर मिलना जुलना होता था। इसी दौरान मनीष ने शादी का झांसा देकर युवती को अपने प्रभाव में ले लिया। वह युवती के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनने लगा। कुछ दिनों बाद वह शादी की बाद से मुकरने लगा। जब वह मनीष से शादी की बात करती तो वह विवाद पर उतारू हो जाता था।
बताया जाता है कि आरोपित ने पीड़िता को मिलने के बहाने गुरुवार रात शास्त्रीनगर की मछली गली स्थित अपने किराये के कमरे पर बुलाया था। कमरे में आरोपित छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था, लेकिन उसने शादी की बात की तो मनीष भड़क गया। वह छात्रा पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। इसका विरोध किया तो आरोपित ने घर में रखे चाकू से युवती पर हमला कर दिया। बाद में घायल हालत में बंधक बनाकर युवक ने छात्रा से दुष्कर्म किया।
छात्रा की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आरोपित की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मोबाइल के सहारे उसे ट्रैक किया जा रहा है। डीएसपी साकेत कुमार ने कहा है कि जल्द उससे पकड़ लिया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें