रेलवे क्वार्टर में रेप, रेलकर्मी गिरफ्तार; मजबूर युवती को झांसा देकर सरकारी क्वार्टर ले गया आरोपी
26 वर्षीय युवती अमृतसर-सहरसा ट्रेन में नई दिल्ली से अपने घर बक्सर जाने के लिए सवार हुई थी। सोनपुर स्टेशन पर उतरने के बाद आरोपी उसे मदद का झांसा देकर अपने क्वार्टर में ले गया।
बिहार के वैशाली में एक मजबूर युवती के साथ एक रेलकर्मी ने मदद देने के बहाने रेप किया। अमृतसर से सहरसा चलने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस से हाजीपुर पहुंची युवती से सोनपुर में रेलकर्मी ने दुष्कर्म किया। वह युवती को सहायता देने के बहाने सरकारी क्वार्टर पर ले गया। पीड़िता के बयान पर एफआईआर के बाद सोनपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस छानबीन में जुट गई है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, 26 वर्षीय युवती अमृतसर-सहरसा ट्रेन में नई दिल्ली से अपने घर बक्सर जाने के लिए सवार हुई थी। छपरा होते उसे सोनपुर जाना था और वहां से बक्सर जाने की योजना थी। सोनपुर में ट्रेन का ठहराव नहीं होने पर वह हाजीपुर में उतर गयी। रविवार की रात किसी ट्रेन से सोनपुर पहुंची। युवती का कहना था कि ट्रेन में उसके सामान और टिकट की चोरी हो गयी थी।
सोनपुर स्टेशन पर रविवार देर रात सहायता की तलाश में थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात रेलवे में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मी सुनील कुमार से हुई। आरोप है कि उसने मदद का भरोसा देकर युवती को सोनपुर थाने के समीप स्थित उत्तर कॉलोनी में अपने सरकारी क्वार्टर पर ले गया। सोमवार की सुबह तीन बजे उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। रात होने के कारण वह रुकी रही लेकिन सुबह होते ही भाग निकली।
युवती ने बताया कि किसी तरह वहां से निकलकर पेट्रोलिंग कर रहे थाना गार्ड के पास पहुंची। गार्ड ने तत्काल उसे सोनपुर थाने पहुंचाया। महिला थाना अध्यक्ष सब-इंस्पेक्टर नीलिमा कुमारी ने आरोपी रेलकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
